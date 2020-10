Transferts : Choupo-Moting et Bouna Sarr officiellement au Bayern Munich

Eric Maxim Choupo-Moting est de retour en Allemagne, accompagné de Bouna Sarr. En fin de contrat, après deux saisons passées au PSG, l’attaquant s’est engagé, ce lundi, pour un an avec le Bayern Munich, alors que l'ancien Marseillais a paraphé un contrat de quatre ans.

En Bavière, le rôle de Choupo-Moting ne devrait pas être différent de celui tenu à Paris, avec plus ou moins de réussite. Le désormais ancien Parisien servira de joker derrière le redoutable buteur polonais Robert Lewandowski, Leroy Sané, Serge Gnabry ou encore Kingsley Coman. «Son arrivée va donner à notre effectif, notamment en attaque, une profondeur dont nous allons avoir besoin, a commenté le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Eric a accumulé une expérience internationale au PSG, il connaît la Bundesliga et il arrive en fin de contrat. Tout cela nous convient très bien.»

Avant de rallier l’Angleterre (Stoke City) et d’évoluer au PSG, Eric Maxim Choupo-Moting a porté les couleurs d’Hambourg, Nuremberg, Mayence et Schalke 04 et il se réjouit de revenir de l’autre côté du Rhin. «C’est une sensation agréable de revenir en Bundesliga et de jouer prochainement avec le plus grand club d’Allemagne. Qui ne voudrait pas jouer pour le Bayern ? C’est un honneur de jouer pour ce club», a-t-il confié sur le site officiel du club.

Avant de se faire prêter Moise Kean, le PSG avait tenté de prolonger l’international camerounais, qui faisait l’unanimité parmi ses coéquipiers et avait su se faire apprécier des supporters grâce à son état d’esprit irréprochable malgré des qualités techniques pointées du doigt. Mais le buteur décisif en quarts de finale de la Ligue des champions, contre l’Atalanta Bergame, avait décliné la proposition. Il a néanmoins tenu à remercier le club de la capitale et ses anciens partenaires. «Un grand merci à tout le club, mes coéquipiers, le staff technique, les dirigeants et bien sûr les supporters ! C’était un grand plaisir qui restera inoubliable pour moi !», a-t-il écrit sur son compte Instragram.

A Paris, Eric Maxim Choupo-Moting a remporté deux titres de champions de France, une Coupe de la Ligue et une Coupe de France. Un palmarès qui devrait s’étoffer avec le champion d’Europe en titre. Tout comme celui de Bouna Sarr, recruté pour 10 millions d'euros.

Ailier droit de formation devenu latéral à l'OM, l'ancien messin, âgé de 28 ans, devrait être la doublure de Benjamin Pavard dans le couloir droit de la défense munichoise, où il pourra notamment faire parler sa vitesse. Ce transfert est un énorme tremplin dans sa carrière, qui pourrait le mener jusqu'en équipe de France, où son nom est revenu à plusieurs reprises ces dernières saisons sans qu'il ne soit jamais convoqué. Une chance à saisir.