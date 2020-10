Transferts : l’OM a-t-il réussi son Mercato ?

L’OM a encore vécu une dernière journée de transferts agitée. Mais entre le prêt de Michaël Cuisance, le départ de Bouna Sarr et les arrivées manquées, le compte n’y est pas forcément pour le club phocéen dans ce mercato.

Pour une fois depuis longtemps, le club marseillais était tout proche de réaliser un mercato «parfait» au niveau des ventes et des arrivées. Pablo Longoria, le directeur sportif, a travaillé d’arrache-pied pour vendre et recruter malin. Au niveau des départs, il est parvenu, dans les dernières heures, à faire partir Bouna Sarr (Bayern Munich) et Maxime Lopez (Sassuolo) et a enregistré l’arrivée de Michaël Cuisance (prêt avec option d’achat en provenance du Bayern Munich). Avant le milieu français, Pape Gueye, Lucas Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique étaient arrivés sur le Vieux-Port.

En soit, pas mal de belles recrues pour le club phocéen qui disputera la Ligue des champions pour la première fois depuis sept ans cette saison. Seulement, André Villas-Boas attendait au moins deux autres joueurs (un latéral droit et un attaquant).

Lundi soir, l’OM était proche de signer Joakim Maehle. Ce latéral danois (23 ans), pisté par quelques clubs européens dont l’Atalanta Bergame, était très intéressé à l'idée de rejoindre Marseille. Mais son club, Genk, s’est montré trop gourmand et est passé d’un accord à 8 millions … à 15 millions d’euros.

Mais l’OM a la possibilité, heureusement, de recruter un joker (en ligue 1). Et les pistes sont nombreuses entre Kenny Lala (Strasbourg), Fabien Centonze (Metz) ou encore Sofiane Alakouch (Nîmes). C’est en tout cas la priorité des Phocéens de trouver un remplaçant à Hiroki Sakai.

Pour l’attaque, il faudra sûrement attendre l’hiver. Villas-Boas devra désormais faire avec Dario Benedetto, Valère Germain, Kostas Mitroglou et Luis Henrique.