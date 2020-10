Bellator Paris : programme complet, diffusion TV… tout ce qu'il faut savoir

Le Bellator MMA (Bellator 248 et Bellator European Series 10) se déroulera samedi 10 octobre à l'AccorHôtels Arena de Paris. Et le programme s’annonce des plus alléchants, avec notamment le combat entre le Français Cheick Kongo et l’Américain Timothy Johnson.

Bellator 248 (à partir de 17h30)

Poids welter : Michael Page (17-1) - Ross Houston (8-0)

Poids welter : Oliver Enkamp (9-2) - Emmanuel Dawa (9-3)

160 lbs : Ryan Scope (11-3) - Alan Omer (23-5)

Poids mouche : Mads Burnell (13-3) - Darko Banovic (15-7)

Bellator European Series 10 – carte préliminaire (à partir de 20h):

Poids léger: Terry Brazier (11-3)- Yves Landu (15-8)

158 lbs. : Davy Gallon (18-7-2) - Brian Hooi (16-7)

Poids plume : Dominique Wooding (6-3) - Fabacary Diatta (6-0)

Poids plume : Jean N’Doye (8-1) - Ciaran Clarke (2-0)

Poids plume : Dylan Logan (4-4) - William Gomis (6-2)

Poids mouche féminine : Maguy Berchel (10-4-1) - Lucie Bertaud (2-2)

Poids léger : Ilias Bulaid (2-0) - Ivan Naccari (0-0)

Poids mi-lourd : Melvin Manhoef (32-14-1) - Simon Biyong (7-1)

Bellator European Series 10 – carte principale (à partir de 23h) :

Poids lourd : Cheick Kongo (30-10-2) - Timothy Johnson (14-6)

Poids plume : Saul Rogers (13-3) - Arbi Mezhidov (13-3)

Tous les combats seront à suivre en direct sur Youtube.

