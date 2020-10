Roland-Garros 2020 : Novak Djokovic rejoint Rafael Nadal en finale

L'affiche de la finale masculine de l'édition 2020 de Roland-Garros est désormais connue : Novak Djokovic affrontera Rafael Nadal ce dimanche.

Le Serbe s'est qualifié dans la soirée en battant Stefanos Tsitsipas au terme d'un match de près de quatre heures et cinq sets (6-3, 6-2, 5,7, 4-6, 6-1). Un peu plus tôt, Rafael Nadal s'était qualifié facilement en disposant de l'Argentin Diego Schwartzman 6-3, 6-3, 7-6 (7/0).

The best in the world will go head to head.





See you on Sunday.#RolandGarros pic.twitter.com/VEb9j1YFcJ

