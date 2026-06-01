Roland-Garros 2026 : Diane Parry, dernière représentante tricolore, éliminée en 8e de finale par Maja Chwalinska

Dernière représentante tricolore dans le tableau féminin et masculin, la Française Diane Parry a été éliminée, ce lundi, en 8e de finale de Roland-Garros par la surprenante Polonaise Maja Chwalinska (3-6, 2-6).

Son parcours s’est achevé brutalement. Dernière représentante tricolore dans le tableau féminin et masculin, Diane Parry a été éliminée, ce lundi, en 8e de finale de Roland-Garros. La Française a été sèchement battue en deux sets et un peu plus d’une heure et demie par la surprenante Polonaise Maja Chwalinska (3-6, 2-6).

Présente pour la première fois à ce stade en Grand Chelem, Diane Parry, 92e mondiale, est passée à côté de son match. Deux jours après son exploit contre Amanda Anisimova (n°6), elle n’a jamais réussi à rivaliser avec son adversaire, issue des qualifications et 114e joueuse mondiale, qui a tout réussi ou presque sur la terre battue du court Philippe-Chatrier.

#RolandGarros | ❌🇫🇷 C'EST TERMINÉ : Diane Parry est éliminée de Roland-Garros ! La Française s'incline en deux sets face à la Polonaise Maja Chwalinska.



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Gênée par les variations de Maja Chwalinska, entre amorties, lobs ou encore slices, et sans doute crispée par l’enjeu, la Tricolore a multiplié les fautes directes (29 au total) et ne s’est procuré qu’une seule balle de set au début du 2e set avant de finalement rendre les armes quasiment sans batailler, concédant les cinq derniers jeux de la rencontre.

Et c'est sans elle qu’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola ont ensuite présenté les deux Ligue des champions remportés par le PSG ces deux dernières saisons. Forcément une déception supplémentaire pour la joueuse de 23 ans, qui est une grande fan du club de la capitale.

Si celle de Diane Parry a été stoppée, l’incroyable aventure de Maja Chwalinska, qui n’a perdu qu’un seul set en sept matchs depuis le 1er tour des qualifications, va elle se poursuivre avec une confrontation en quart de finale contre la Russe Anna Kalinskaya (24e).