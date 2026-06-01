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Roland-Garros 2026 : combien Diane Parry va-t-elle toucher après son élimination en 8e de finale ?

Diane Parry va se retrouver aux portes du top 50 mondial après son élimination en 8e de finale. Diane Parry va se retrouver aux portes du top 50 mondial après son élimination en 8e de finale. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Française Diane Parry a été éliminée, ce lundi, en 8e de finale de Roland-Garros par la Polonaise Maja Chwalinska en deux sets (3-6, 2-6). Mais combien va-t-elle gagner pour avoir atteint ce niveau du tournoi ?

Fin de partie pour Diane Parry. Dernière représentante tricolore dans le tableau féminin et masculin, la Française a été sèchement battue, ce lundi, par la Polonaise Maja Chwalinska en 8e de finale de Roland-Garros (3-6, 2-6). Présente pour la première fois de sa carrière à ce stade en Grand Chelem, la joueuse de 23 ans (92e mondiale) n’est jamais entrée dans sa rencontre et a subi la loi de sa surprenante adversaire, issue des qualifications et 114e joueuse mondiale.

Mais grâce à son parcours sur la terre battue parisienne, Diane Parry va se retrouver aux portes du top 50 au classement WTA et devenir la nouvelle n°1 française avec l’élimination dès le 1er tour de Loïs Boisson, qui devrait dégringoler aux alentours de la 150e place mondiale. Sur le plan financier, elle va également empocher la somme de 285.000 euros pour avoir atteint les 8es de finale.

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Et à ce montant, il faut ajouter 29.000 euros pour son parcours en double, où elle s'est hissée au 2e tour avec sa compatriote Fiona Ferro. Elle va ainsi quitter la Porte d’Auteuil avec 314.000 euros au total. De quoi lui permettre de passer la barre des trois millions d’euros de gains depuis le début de sa carrière.

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