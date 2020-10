Roland-Garros 2020 : le touchant message de félicitations de Roger Federer à Rafael Nadal

Rafael Nadal a écrit une nouvelle page de l’histoire du tennis sur la terre battue de Roland-Garros. L’Espagnol a non seulement conquis une 13e Coupe des Mousquetaires, mais il a également décroché un 20e titre du Grand Chelem, égalant le record de Roger Federer.

Beau joueur et loin d’être rancunier, le champion suisse a adressé un message de félicitations au Majorquin, quelques minutes après sa victoire, sa 100e Porte d’Auteuil, en finale contre le n°1 mondial Novak Djokovic (6-0, 6-2, 7-5).

«J’ai toujours eu le plus grand respect pour mon ami Rafa en tant que personne et en tant champion. En tant que mon plus rival depuis de nombreuses années, je crois que nous nous sommes poussés à devenir de meilleurs joueurs», a a écrit sur les réseaux sociaux l’Helvète, qui avait dû renoncer à ces Internationaux de France après avoir subi une nouvelle opération du genou droit en juin.

Avant d'ajouter : «C’est donc un véritable honneur pour moi de le féliciter pour sa 20e victoire en Grand Chelem. C’est vraiment incroyable qu’il ait remporté 13e fois Roland-Garros, ce qui est l’un des plus grands exploits du sport. Je félicite son équipe, car personne ne peut le faire seul. J’espère que ce 20e titre n'est juste qu'une autre étape dans notre carrière. Bien joué, Rafa. Tu le mérites.»

A l’issue de son succès, Nadal, qui compte également quatre US Open (2010, 2013, 2017, 2019), deux Wimbledon (2008, 2010) et un Open d’Autralie (2009) avait évoqué ce record détenu par Federer.

«Cela représente tellement pour moi d’égaler Roger Federer. C’est un grand champion et un ami», a déclaré Nadal. Lui et Roger Federer, mais aussi Novak Djokovic, dont le compteur est resté bloqué à 17 Majeurs, ont désormais rendez-vous en janvier à l’Open d’Australie.