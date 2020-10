PSG : Combien a coûté l’effectif du club ?

Le PSG a été raisonnable sur le marché des transferts à l’intersaison. Cela n’empêche pas le club de la capitale d’avoir le 2e effectif le plus cher des cinq grands championnats européens, selon une étude, publiée ce lundi, par l’Observatoire du football CIES.

Au total, le champion de France a dépensé pas moins de 888 millions d’euros pour bâtir son effectif actuel. Une somme conséquente qui est en grande partie due aux 222 millions d’euros déboursés pour s’attacher les services de Neymar à l’été 2017 et aux 188 millions d'euros pour recruter Kylian Mbappé quelques semaines plus tard.

La valeur de l’effectif parisien a toutefois diminué de 25 millions d’euros par rapport à la saison dernière, les dirigeants ayant privilégié les prêts (Alessandro Florenzi, Danilo Pereira) et uniquement sorti le carnet de chèque pour lever l’option d’achat de Mauro Icardi (50 millions d’euros). Rafinha est, lui, arrivé libre en provenance de Barcelone. «Ce résultat indique une plus grande prudence de la part des dirigeants parisiens», explique l’Observatoire du football.

Seul Manchester City a dépensé plus d’argent pour constituer son équipe actuelle. Le vice-champion d’Angleterre a déboursé 1,036 milliard d’euros, soit 22 millions d’euros de plus que la saison dernière après notamment recruté cet été Ruben Dias (68 millions d’euros), Nathan Aké (45 millions d’euros) et Ferran Torres (25 millions d’euros).

L’autre club de Manchester complète le podium. Manchester United, futur adversaire du PSG en phase de groupes de la Ligue des champions, a investi 844 millions d’euros. Barcelone (826 millions d’euros), Chelsea (763 millions d’euros), le Real Madrid (708 millions d’euros), Liverpool (666 millions d’euros), la Juventus Turin (594 millions d’euros), Arsenal (590 millions d’euros) et Everton (504 millions d’euros) composent le Top 10. Champion d’Europe en titre, le Bayern Munich ne pointe qu’au 15e rang avec seulement 408 millions d’euros dépensés.

En Ligue 1, Paris est très largement devant ses concurrents. Monaco arrive derrière le club de la capitale avec 358 millions d’euros investis, devant Marseille (194 millions d’euros). Lyon occupe la 4e place (172 millions d’euros) suivi de Lille (133 millions d’euros), Rennes (123 millions d’euros) et Nice (115 millions d’euros).

The annual @CIES_Football rankings of costliest squads in the big-5 now available @ManCity always at the top and only team having invested > € billion in transfer indemnities to sign their current players! Full data https://t.co/dtngj2g0Pq pic.twitter.com/q0QDhkZvbO

