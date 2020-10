Manchester United : Edinson Cavani déjà au cœur des critiques en Angleterre

Edinson Cavani est loin de faire l’unanimité en Angleterre. Une semaine après sa signature à Manchester United, l’arrivée de l’international uruguayen, libre depuis la fin de son contrat avec le PSG, est vivement critiquée de l’autre côté de la Manche.

Après les agents, qui ont désigné le recrutement du «Matador» comme le pire transfert de l’été en Premier League, c’est une ancienne légende des Red Devils qui a fustigé sa venue dans le mythique club anglais. Ancien milieu de terrain de l’équipe d’Angleterre (66 sélections) et de Manchester United (de 1994 à 2013), Paul Scholes a notamment pointé l’âge du meilleur buteur de l’histoire du PSG (200 buts) qu’il juge trop vieux (33 ans) pour aider la formation dirigée par Ole Gunnar Solskjaer en difficulté en ce début de saison.

«Bien sûr, par le passé, cela a été un attaquant de grande qualité. Cela ne fait aucun doute. Mais il a 33 ans et semblait sur le point de prendre sa retraite. Il n’a pas beaucoup joué au PSG la saison dernière. (…) Il y a cinq ou six ans, cela aurait été une superbe signature et il aurait probablement pu nous emmener au niveau supérieur. Mais maintenant, je ne pense pas qu’il puisse nous y emmener», a confié Scholes à Stadium Astro.

Celui qui est aussi propriétaire de Salford City estime également que son ancien club n’avait pas besoin d’un attaquant supplémentaire. Encore moins dans les conditions dans lesquelles il est arrivé. «Avec les attaquants que nous avons…. Cavani aurait dû venir en prêt. Si vous avez des problèmes en pointe, il aurait fallu signer un joueur en prêt pour traverser ce moment difficile. C’est comme ça que je vois Cavani et non comme quelqu’un de 33 ans qui signe un contrat de deux ans. Je trouve cela très étrange mais certainement pas lui. Il va adorer, je n’en doute pas», a ajouté Scholes.

Un avis partagé par Harry Redknapp, lui aussi très critique. «Je pense qu’il est de notoriété publique que j’adore parier. Mais jamais comme Manchester l’a fait avec Cavani ! Il est évident qu’ils avaient besoin d’une recrue après la défaite choquante face à Tottenham (1-6). À United, certains joueurs semblent avoir jeté l’éponge et c’est inquiétant. Mais attendre le dernier jour du mercato pour recruter Cavani, qui a 33 ans et gagne 221 000 euros la semaine, je trouve que ça sent le désespoir», a-t-il lancé dans le Daily Mail.

Charge désormais à Edinson Cavani de leur donner tort alors qu’il devrait disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs, le 20 octobre prochain, lors de la 1ère journée de la Ligue des champions contre le PSG.