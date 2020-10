Utah Jazz : quel avenir pour Rudy Gobert ?

De passage à Paris durant l’intersaison, le pivot français du Jazz d’Utah Rudy Gobert a évoqué son avenir, lui qui est dans sa dernière année de contrat et surtout au sommet de son art.

Pour le moment, les négociations avec le Jazz n’ont pas été entamées. Elles devraient débuter «quand la NBA donnera son feu vert, sûrement après la draft», a précisé à CNEWS le double défenseur de l’année de la NBA (2018 et 2019).

Mais son choix est fait : il souhaite prolonger avec l'équipe qui lui a donné sa chance dans la Grande ligue. «Mon but reste de gagner un titre avec Utah, a affirmé le joueur de 28 ans. On a construit quelque chose de vraiment intéressant depuis que je suis arrivé (en 2013) et depuis l’arrivée de coach Quin (Snyder) il y a 6 ans. Ça aurait énormément de valeur de gagner un titre avec cette équipe et cette franchise».

Enfin auréolé de sa première participation au All Star Game, rencontre qui réunit les meilleurs joueurs de la NBA, l’intérieur a ajouté qu’il n’avait pas peur d’être échangé par le Jazz : «Je crois en ma franchise et je pense que ma franchise croit en moi». Cependant, Rudy Gobert sait que «ça reste la NBA et tout peut arriver».

«Mais quoiqu’il en soit je continue d’essayer de progresser et je compte bien gagner un titre dans les années qui arrivent», a martelé le Français. De préférence, lors des deux prochaines saisons.