Brésil : Neymar, buteur seulement lors des matchs amicaux ?

Auteur d’un triplé contre le Pérou (4-2), mardi soir, Neymar est devenu le 2e meilleur buteur du Brésil avec 64 réalisations, dépassant ainsi Ronaldo. Mais ses buts sont-ils si importants ?

A 28 ans, la star du PSG, qui a trouvé le chemin des filets par deux fois sur penalty contre les Péruviens lors de la deuxième journée des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2022, est donc entré un peu plus dans la légende de la Seleçao en doublant le «Fenomeno» (64 buts en 98 matchs). Et désormais il marche sur les traces du «Roi» Pelé et de ses 77 buts en 92 rencontres.

Mais comme Olivier Giroud, qui a dépassé Michel Platini dans le classement des buteurs historiques de l’équipe de France, Neymar a peut-être un «défaut». Ses buts ont (trop) souvent été inscrits lors de matchs amicaux.

En effet, depuis son premier but en sélection, qui remonte à août 2010 lors de sa première cap contre les Etats-Unis, l’ancien joueur du FC Barcelone totalise 42 buts lors de rencontres amicales, 9 buts lors des éliminatoires de la Coupe du monde, 6 en phase finale de Mondial, 3 en Copa America et 4 en Coupe des Confédérations. Ses 64 réalisations ont été marquées en 103 rencontres.

Si l’on compare justement avec Ronaldo, qu’il vient de dépasser, on note que «R9» a beaucoup moins «scoré» en amical que lors de rencontres importantes. L’ancien joueur du PSV, de l’Inter et du Real Madrid entre autres à inscrit 29 buts en amicaux, 15 en Coupe du monde, 10 en Copa América, 10 en qualifications de la Coupe du monde, 5 lors des JO 1996 et 4 en Coupe des Confédérations.

Todo meu respeito por ti FENÔMENO @Ronaldo pic.twitter.com/xDhdPieeSD — Neymar Jr (@neymarjr) October 14, 2020

Concernant Pelé, sur ses 77 buts (en 92 apparitions sous le maillot des Auriverde), 34 l’ont été en match amical contre 43 lors de tournois internationaux (dont 12 en Coupe du monde).

Mais comme Giroud en équipe de France, à l'heure où les statistiques sont importantes et que le nombre de rencontres amicales augmente chaque année, faut-il réellement jeter la pierre à Neymar, qui a également délivré 44 passes décisives ?