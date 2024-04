Neymar : le Brésilien aurait annoncé son départ d’Arabie saoudite pour retourner dans un ancien club

Actuellement blessé, Neymar aurait annoncé son intention de quitter Al-Hilal (Arabie saoudite) à la fin de son contrat en 2025, pour retourner au Brésil et retrouver le club de Santos.

Retour à la case départ pour Neymar ? Alors que le Brésilien se remet actuellement d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, cela ne l’empêche pas de penser à son avenir. Et à 32 ans, l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG n’aurait pas l’intention de s’éterniser en Arabie saoudite, qu’il a rejoint cet été en signant à Al-Hilal. Présent, dimanche soir, au Brésil pour la finale aller du championnat pauliste entre Santos et Palmeiras (1-0), l’international auriverde aurait fait part de sa volonté de retrouver son club formateur, selon le média brésilien UOL Esporte.

Santos e Neymar projetam juntos retorno do craque e preparação pra Copa https://t.co/cY67cUHQfe https://t.co/wtu4MU6lKF — UOL Esporte (@UOLEsporte) April 1, 2024

A l’issue de la rencontre, Neymar serait descendu dans les vestiaires et aurait annoncé à certains joueurs son envie de revenir jouer à Santos à la fin de son contrat avec Al-Hilal en 2025. Il en aurait également informé un membre du conseil d’administration du club brésilien. Il entretient également des liens très étroits avec le président du club Marcelo Teixeira, qui pourraient faciliter une éventuelle arrivée.

Ce n’est pas la première fois que Neymar exprime son désir de revenir à Santos. Il y a quelques semaines, lors d’un passage au Brésil, il avait déjà fait part de sa volonté de porter à nouveau le maillot de son tout premier club, sans préciser de date pour un potentiel retour.

Neymar n’envisage donc pas de lever l’année en option dans son contrat avec Al-Hilal, qui a déboursé 90 millions d’euros pour s’attacher ses services, et où il n’a joué que cinq matchs depuis son arrivée avant sa grave blessure. Et il ne devrait pas retrouver les terrains avant plusieurs mois.