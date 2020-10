Equipe de France : Olivier Giroud est-il seulement un buteur de matchs amicaux ?

Deuxième meilleur réalisateur de l’histoire des Bleus (42 buts), Olivier Giroud s’est montré muet face au Portugal (0-0) dimanche, comme ses coéquipiers. De quoi voir en lui un buteur seulement dans les «petites» rencontres ?

Désormais à 9 buts de Thierry Henry qui truste la première place depuis quelques années, l’actuel attaquant de Chelsea pourrait devenir prochainement le «Soulier d’or» tricolore s’il continue à scorer. Seulement le débat fait rage autour du champion de France 2012 avec Montpellier. Ses buts sont-ils souvent inscrits en matchs amicaux ?

Depuis son premier but contre l’Allemagne, le 29 février 2012 (en amical) au 42e contre l’Ukraine (également en amical), Olivier Giroud a donc «scoré» 24 fois dans des rencontres amicales. Un peu plus de la moitié donc que son total.

La répartition de ses réalisations est faite ainsi : 24 buts en matchs amicaux, 12 en éliminatoires de Coupe du monde et de Championnat d’Europe, 3 à l'Euro, 1 en Coupe du monde (pour deux tournois internationaux disputés) et 2 en Ligue des nations.

Concernant les adversaires face à qui le natif de Chambéry a trouvé les filets, il y a de tout. Face aux grosses écuries, Olivier Giroud s’est illustré par deux fois contre l’Allemagne (amical), une fois contre l’Espagne (éliminatoires de la Coupe du monde 2014), contre l’Italie (amical) et deux fois contre les Pays-Bas (amical et Ligue des nations) et contre la Croatie (Ligue des nations). Enfin, son jardin préféré est évidemment le Stade de France où l’ancien joueur d’Arsenal a inscrit 20 buts.

A titre de comparaison, Thierry Henry (51 buts) a inscrit 17 buts en matchs amicaux, 6 en Coupes du monde, 6 en Championnats d’Europe, 18 en éliminatoires de Coupe du monde et d'Euro et 4 en Coupes des Confédérations. Ses premiers buts avec les Bleus sont en Coupe du monde (1998) et il terminera d’ailleurs meilleur buteur des Tricolores (3 buts) à 18 ans. On se souvient notamment de ses buts importants contre le Brésil en quarts de finale de Coupe du monde 2006 (sur la seule et unique passe décisive de Zinédine Zidane pour lui) et ses nombreux en éliminatoires.