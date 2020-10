Couvre-feu : les matchs de Ligue 1 et de Ligue des champions sont-ils menacés ?

Dans son allocution, Emmanuel Macron a annoncé toute une série de mesures. Dont l’instauration d’un couvre-feu de 21h à 6h à partir de ce samedi en Ile-de-France et dans huit métropoles. Ces annonces auront-elles un impact sur les événements sportifs professionnel, et notamment la tenue des matchs de Ligue 1 et Ligue des champions ?

Le monde du sport avait été fortement impacté par la pandémie de coronavirus et le confinement. Mais il devrait cette fois être épargné par les restrictions mises en place pour une durée minimum de quatre semaines et qui pourraient s’étendre jusqu’à début décembre.

Que ce soit les rencontres de Ligue 1, Ligue 2, Ligue des champions, Top 14 ou encore Jeep Elite, les événements prévus dans les zones concernées (Ile-de-France, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse) pourront en effet se tenir aux horaires prévus, mais uniquement sans public.

«Il y a des dérogations pour les activités professionnelles, mais les compétitions se joueront à huis clos» si elles se déroulent après 21h, a indiqué le ministère des Sports.

Concernant les matchs de Ligue des champions, le PSG pourra donc accueillir Manchester United, mardi, au Parc des Princes pour la 1ère journée de Ligue des champions, tout comme le RB Leipzig (24 novembre) si la mesure venait à être prolonger.

C’est également le cas pour l’OM, qui doit recevoir Manchester City le 27 octobre prochain, puis le FC Porto (25 novembre) et l’Olympiakos (1er décembre). De son côté, Rennes n’est pas concerné.