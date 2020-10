PSG : «Cavani ne fait plus partie des nôtres», lance Kylian Mbappé avant les retrouvailles en Ligue des champions

L’heure des retrouvailles. Le PSG va retrouver, mardi soir, lors de la 1ère journée de la Ligue des champions, Manchester United et Edinson Cavani, qui s’est engagé avec les Red Devils à la fin du mercato. Si le retour de l’attaquant uruguayen sera teinté d’émotion, Kylian Mbappé ne fera pas de sentiments.

Moins de quatre mois après la fin de son contrat avec le club de la capitale, El «Matador» va retrouver son jardin, où il aura passé sept saisons. Mais le meilleur buteur de l’histoire du PSG (200 buts) n’aura pas le droit à un dernier hommage des supporters parisiens. La rencontre aura en effet lieu à huis-clos en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais cela n’empêchera pas l’ancien napolitain de vivre un moment particulier. «Je vais vivre un moment particulier, que personne n’imaginait. Ce sera un moment incroyable. Une belle émotion», a confié Cavani dans l’émission Téléfoot.

Mais ces retrouvailles n’auront pas forcément la même saveur pour tout le monde. Ancien partenaire d’attaque d’Edinson Cavani à Paris, Kylian Mbappé semble avoir déjà tourné la page, loin d’être perturbé de voir l’ex-numéro 9 dans le camp adverse. «Il est dans une autre équipe maintenant», a confié le champion du monde tricolore.

Et d’ajouter : «Je lui souhaite le meilleur mais il ne fait plus partie des nôtres. On va jouer contre lui et on va essayer de les battre.» Le match et le duel à distance entre les deux attaquants sont déjà lancés.