Ligue des champions : Pas de retrouvailles entre le PSG et Edinson Cavani

Elles étaient très attendues, mais les retrouvailles entre le PSG et Edinson Cavani n’auront finalement pas lieu. Quatre mois après la fin de son contrat à Paris, l’attaquant uruguayen n’a pas été retenu dans le groupe de Manchester United pour le déplacement dans la capitale pour la 1ère journée de Ligue des champions, selon plusieurs médias anglais.

El Matador s’était engagé avec le club anglais le dernier jour du mercato et n’a repris le chemin de l’entraînement collectif que dimanche après plusieurs mois d’arrêt. L’ancien napolitain n’a en effet plus joué le moindre match officiel depuis le 11mars dernier et le 8e de finale retour remporté contre le Borussia Dortmund (2-0).

Ole Gunnar Solskjear a sûrement estimé qu’il n’était pas encore suffisamment prêt pour reprendre la compétition et a préféré ne prendre aucun risque avec son nouvel attaquant. Il faudra donc attendre le match retour, programmé début décembre, pour assister aux retrouvailles entre le PSG et le meilleur buteur de son histoire (200 buts). Mais ce sera à Old Trafford.

Edinson Cavani se faisait pourtant une joie de retrouver son ancien jardin du Parc des Princes, où il a marqué une grand partie de l’histoire du PSG. «Je vais vivre un moment particulier, que personne n’imaginait. Ce sera un moment incroyable. Une belle émotion», avait-il déclaré, dimanche, dans l’émission Téléfoot.

Thomas Tuchel avait lui aussi évoqué le retour de son ancien joueur, qui n’a pas été prolongé par les dirigeants après sept saisons à Paris. « il reste le meilleur buteur du PSG, une grande personnalité, un grand joueur qui a écrit l’histoire pour notre club.» Et d’ajouter : «Cavani a une belle personnalité, il est vraiment poli, presque timide. C’est un joueur qui travaille beaucoup, est là de la 1ère à la dernière minute à l'entraînement. On peut vraiment compter sur lui, il vit pour jouer et pour marquer.»

Mais il devra encore patienter avant de pouvoir le démontrer sous les couleurs des Red Devils.