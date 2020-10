PSG-Manchester United, 1ère journée de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Deux mois après sa finale perdue, contre le Bayern Munich (1-0), le PSG repart en conquête en Ligue des champions. Et le club de la capitale entrera directement dans le vif du sujet, ce mardi, avec la venue de Manchester United au Parc des Princes pour des retrouvailles à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport 1 et la chaine Téléfoot.

Presque deux ans plus tard, personne n’a oublié cette nouvelle désillusion subie face aux Red Devils, baptisée «Remontada 2». Après s’être brillamment imposés à l’aller à Old Trafford (0-2), les Parisiens avaient sombré à domicile (1-3) et vu leur parcours stoppé encore une fois en 8e de finale.

L’heure est donc à la revanche pour les hommes de Thomas Tuchel, qui auront aussi à cœur de marquer les esprits d’entrée et de s’affirmer comme les favoris du groupe H également composé du RB Leipzig et du champion de Turquie Istanbul Basaksehir, qu’ils affronteront la semaine prochaine.

Mais l’entraîneur allemand va devoir composer avec les blessures de Marco Verrati et Mauro Icardi. Mais il devrait pouvoir compter sur son redoutable trio offensif composé de Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Neymar, laissé au repos lors de la victoire en championnat, vendredi, à Nîmes (0-4).

Ce match sera aussi l’occasion de retrouvailles avec Edinson Cavani. Moins de quatre mois après la fin de son contrat à Paris, où il a passé sept saisons, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale (200 buts) va refouler la pelouse du Parc des Princes à huis-clos en raison du couvre-feu imposé par les autorités françaises. Et dans son «jardin», El Matador ne se privera pas de planter une petite banderille à son ancienne équipe.