Rolex Paris Masters : Rafael Nadal confirme sa présence avec plusieurs objectifs en tête

Rafael Nadal sera de retour à Paris. Dix jours après son 13e titre à Roland-Garros, l’Espagnol a confirmé, ce mardi, sa présence au Rolex Paris Masters (2-8 novembre). Un tournoi qu’il n’a encore jamais remporté dans sa carrière.

Le Majorquin avait laissé planer le doute à l’issue de son sacre sur la terre battue parisienne. «Je ne sais pas ce que je vais faire après Roland-Garros. Je ne peux pas vous dire si je vais rejouer ou pas dans les deux prochains mois», avait-il déclaré. Mais après quelques jours de réflexion, Nadal, qui ne fera pas le voyage en Autriche pour le tournoi de Vienne, a finalement décidé de revenir dans la capitale en vue du Masters de Londres.

Et pour arriver dans les meilleures dispositions, il a déjà entamé sa préparation. «C’est parti pour la saison indoor. [...] Et oui, je me prépare pour Bercy», a-t-il posté sur les réseaux sociaux, accompagné d’une photo de lui s’entraînant en salle dans son académie.

Sa participation a sûrement été motivée par la volonté de conquérir l’un des rares titres qui fait encore défaut à son palmarès en Masters 1000 avec Miami et Shanghai. Un tournoi qui est loin d’être l’un de ses préférés, en raison de sa place dans le calendrier, puisqu’il s’agira seulement de sa 8e participation depuis sa première en 2007, où il avait atteint sa seule et unique finale. Il reste également sur deux forfaits (avant son quart de finale en 2017 et avant sa demi-finale en 2019).

Mais une victoire à Paris pourrait permettre à Rafael Nadal d’égaler le record de 36 titres en Masters 1000 détenu depuis le mois d’août par Novak Djokovic, mais également de se rapprocher du trône de numéro 1 mondial. D’autant que le Serbe ne devrait pas effectuer le déplacement. Une occasion à ne pas laisser passer.