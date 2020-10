PSG : Thiago Silva se sent «plus tranquille à Chelsea»

Thiago Silva a définitivement tourné la page PSG. En fin de contrat, après avoir passé huit saisons dans la capitale, le défenseur brésilien ne regrette pas d’avoir quitté Paris cet été pour rejoindre Londres et le club de Chelsea.

L’ancien capitaine avait fait le tour du club parisien. Il a tout remporté sur la plan Hexagonal. Seule la Ligue des champions lui a échappé, après notamment un échec en finale, en août dernier, contre le Bayern Munich (1-0). Et l’ancien milanais ne supportais plus tout cette pression autour de cette quête toujours inassouvie.

C'est l'une des raisons qui l’a poussé à partir. «J’étais à Paris depuis huit ans. Vous finissez par tomber dans une routine. Pour moi, ça aurait été difficile de repartir un an avec toute cette pression de devoir gagner la Ligue des Champions. Donc j’ai changé d’air», a-t-il confié Estadio Interativo.

Et il ne regrette pas son choix d’avoir rallié l’Angleterre et Chelsea. «Je me sens un peu plus tranquille ici. Ça ne veut pas dire que je n’ai pas de pression. La pression est la même ici», a ajouté Thiago Silva, venu notamment apporter son expérience. «Je suis venu pour aider et j’avoue que le défi est énorme».

D’autant qu’en dépit de son âge, il a posé ses valises dans un championnat plus relevé. «Normalement, les joueurs de 36 ans partent de Premier League pour jouer dans des championnats plus faciles. Moi je fais l’inverse, mais j’ai confiance. Je remercie Chelsea et Frank Lampard d’avoir accepté de me faire venir. Je vais rendre la pareille sur le terrain», a-t-il assuré. Après cinq journées, Chelsea et Thiago Silva connaissent un début de saison mitigée avec deux victoires, deux nuls et une défaite.