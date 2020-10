NFL : un joueur hospitalisé deux fois à cause du Covid-19

Le joueur des Jaguars de Jacksonville Ryquell Armstead devrait manquer toute la saison de NFL en raison d’une deuxième hospitalisation et de symptômes graves liés au Covid-19.

Le «running back» a été hospitalisé à deux reprises et souffre de diverses complications liées au coronavirus, et notamment des problèmes respiratoires beaucoup plus durs que prévu, comme le rappelle ESPN.

Initialement placé sur la liste de réserve/Covid-19 à deux reprises lors de la pré-saison, Ryquell Armstead, âgé de 23 ans, pourrait finalement faire une croix sur toute la saison pour revenir au meilleur de sa forme la suivante.

«Je pense que ça va prendre un certain temps, a confié l’entraîneur Doug Marrone. Je ne peux pas mettre un vrai calendrier dessus mais il sera absent pendant un certain temps.»