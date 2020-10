Barça : le président Bartomeu démissionne

Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, a annoncé ce mardi soir qu’il présentait sa démission.

«J’apparais aujourd'hui pour vous communiquer ma démission et celle du reste du comité de direction, a indiqué Bartomeu. C'est une décision réfléchie, sereine, conjointe et approuvée par tous mes collaborateurs.»

Alors que son mandat devait prendre fin en mars 2021, le président, en poste depuis juillet 2015 avait été critiqué pour sa gestion du cas Lionel Messi cet été.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020

L’Argentin, star du club catalan depuis toujours, avait confié son envie de quitter le Barça après une nouvelle saison catasatrophique et une piètre élimination en Ligue des champions (8-2 contre le Bayern Munich).

Mis sous pression, Josep Maria Bartomeu avait refusé d’abandonner son poste lundi soir après une nouvelle réunion et surtout une défaite à domicile samedi dans le Clasico face au Real Madrid (1-3). Finalement, 24 heures plus tard, la raison est revenue. Sûrement pour le plus grand bonheur des supporters des Blaugranas.