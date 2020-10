F1 : Pierre Gasly poursuit avec AlphaTauri en 2021

Pierre Gasly sera toujours chez AlphaTauri en 2021, a annoncé mercredi l’écurie italienne.

Agé de 24 ans, le Français avait été «rétrogradé» dans l'écurie satellite de Red Bull, alors appelée Toro Rosso, en milieu de saison 2019. Il a depuis enregistré de très bons résultats avec AlphaTauri, dont une victoire au récent Grand Prix d'Italie, qui pouvaient laisser espérer un retour chez Red Bull.

«Je suis très content de rester avec l'écurie AlphaTauri pour une autre saison, a déclaré le jeune Français cité dans le communiqué. Cette année se passe très bien et nous sommes sur la voie de réaliser notre meilleure saison.»

«Nous avons une excellente relation et sommes parvenus à saisir toutes les occasions qui se sont présentées, la meilleure étant celle du Grand Prix d'Italie», qui était sa première victoire en F1 où il a fait ses débuts en 2017 avec Toro Rosso, a souligné Gasly.

RACING FOR ALPHA TAURI IN 2021!



1 podium + 1 race win means we keep going with my boys at @AlphaTauriF1. I will give my very best to bring success to these guys. One more year in white! The best is yet to come. pic.twitter.com/Lu1XgWvm0L

— PIERRE GASLY (@PierreGASLY) October 28, 2020