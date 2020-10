Reconfinement : quels sont les événements sportifs suspendus et annulés ?

Alors que le président de la République a annoncé un nouveau confinement ainsi que d’autres mesures visant à lutter contre la pandémie de coronavirus mercredi, les événements sportifs ne seront pas impactés.

«Les semaines qui arrivent seront rudes économiquement mais aussi humainement. C'est pourquoi je voulais vous confirmer ce soir que la continuité du sport qui se pratique comme un métier est aujourd'hui assurée, a confirmé la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu. Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels pourront continuer à s'entraîner. Et ils pourront aussi continuer à faire des compétitions puisque les déplacements pour raisons professionnelles sont autorisés.»

Lors du premier confinement national, décrété mi-mars et qui a pris fin en mai, avait placé à l'arrêt le sport professionnel en France. La Ligue 1 de football, le Top 14 de rugby notamment n'avaient pu aller jusqu'au terme de la saison 2019-2020.

Après l'intervention présidentielle, la Ligue nationale de basket (LNB) a annoncé le report de l'ensemble de la journée du championnat de France prévue ce week-end.

«Le comité directeur prendra une décision pour les journées prévues en novembre dès que le gouvernement aura apporté les précisions complémentaires aux déclarations du président sur le sport professionnel», a expliqué la LNB.

Cette semaine, dans une lettre ouverte au président de la République, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et 95 fédérations sportives avaient déplorées ne pas figurer au rang des «priorités» des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en dénonçant «une stigmatisation aussi violente qu'infondée» et en alertant sur la fragilisation du secteur amateur.

Justement concernant le sport amateur, toutes les compétitions seront à l'arrêt pendant au moins 4 semaines. La Fédération française de football a d'ailleurs indiqué ce jeudi matin que les championnats amateurs ainsi que la Coupe de France étaient suspendus.