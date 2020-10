Voici une méthode japonaise qui permet de brûler les graisses en 5 minutes

Il peut parfois sembler difficile d'entretenir son corps lorsque l'on dispose de peu de temps. Une méthode mise au point pas l'entraîneur japonais Kenichi Sakuma se propose de brûler l'excès de graisse en seulement quelques minutes par jour.

La «méthode Sakuma» fonctionne, selon son créateur, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, quel que soit leur niveau ou leur forme physique. Elle repose sur un principe simple : améliorer sa posture afin d'améliorer l'efficacité des exercices.

«Contrairement aux idées reçues, la perte de poids a moins à voir avec la morphologie que la façon dont nous l'utilisons», explique Kenichi Sakuma. Selon ce dernier, l'on a tendance à oublier d'utiliser certains muscles de l'abdomen ou du torse.

Attention, cependant : la méthode Sakuma n'a pas été imaginée pour remplacer d'autres exercices, elle est plutôt cosidérée comme un complément qui permet d'améliorer leur efficacité.

Voici les 4 types d'exercice de la méthode sakuma :

Région lombaire - bas du dos

Assis sur le bord d'une chaise, le dos droit, soulevez un côté de vos hanches en contractant les fessiers. Répétez 10 fois avec chaque jambe, chaque mouvement devant durer 3 secondes.

Torse et cuisses

Allongé face contre terre, placez vos mains derrière le cou, rapprochez vos chevilles en activant les fessiers. Maintenez la position pendant 10 secondes.

Ensuite, en gardant la même posture, croisez les jambes, là encore pendant 10 secondes.

Alternez les deux mouvements durant une minute.

Fessiers

Allongé face contre terre, croisez les bras devat votre visage, croisez les jambes puis soulevez les. Maintenez la position pendant 6 secondes, en gardant les fessiers contractés. Répétez le mouvement dix fois.

Bas de l'abdomen

1er exercice : Assis sur une chaise, agrippez vos coudes avec les mains et levez les bras a hauteur d'épaules. Placez ensuite vos bras derrière la tête, contractez votre abdomen et penchez votre corps d'un côté. Maintenez la position durant 3 secondes puis changez de côté. Répétez le mouvement à cinq reprises de chaque côté.

2e exercice : Assis sur une chaise, penchez vous vers l'avant et placez vos mains de chaque côté de vos mollets. Alignez ensuite vos épaules et vos genoux. Etirez les bras au-dessus de votre tête et abaissez vous. Répétez dix fois ce mouvement.

3e exercice : A genoux, étendez une jambe vers l'arrière puis soulevez le bras opposé. Penchez vous vers la jambe avant et maintenez cette position pendant quelques secondes, puis répétez la du côté opposé.

4e exercice : Debout, croisez les bras et levez les à hauteur d'épaule. Ecatez les pieds de la largeur des épaules et pliez légèrement les genoux. Penchez votre torse à 90 degrés et maintenez la position durant 3 secondes avant de vous relever. répétez le mouvement à dix reprises.