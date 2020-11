Les joueurs de l'équipe de France de foot envoient un message aux écoliers, les internautes trouvent qu'il n'y a pas assez de noirs

Alors que les élèves s'apprêtent à reprendre l'école ce 2 novembre dans des circonstances exceptionnelles, le ministre de l'Education nationale a publié ce samedi un message des Bleus.

On y voit plusieurs joueurs de l'Equipe de France de football, tels qu'Hugo Lloris, Raphaël Varane et Steven Nzonzi, s'adresser aux plus jeunes pour défendre les valeurs de la République française.

«Il vous arrive de discuter avec vos camarades, vous n'êtes pas toujours d'accord. Mais le plus souvent, vous êtes heureux d'être ensemble», entame Antoine Griezmann, à l'adresse des écoliers, pour les sensibiliser au respect de la liberté d'expression.

Le message de l'équipe de France de football à tous nos élèves. Pour la rentrée de lundi et l'hommage à Samuel Paty : — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) October 31, 2020

LES INTERNAUTES DENONCENT LE MANQUE DE JOUEURS NOIRS DANS LE CLIP

Le message a suscité l'indignation d'une partie des internautes, qui ont reproché à la Fédération française de football de ne pas «montrer assez de noirs».

J’aimerai bien savoir comme ont-ils réalisé cette vidéo car, en apparence, le choix des joueurs semblent bien ciblé Mais on va éviter de tomber dans la parano — A. (@CarterChnine) October 31, 2020

Les internautes font également référence au témoignage de Patrice Evra, l'ancien joueur des bleus, qui témoignait du racisme qui continuait à viser les joueurs noirs de l'équipe nationale.

Quelle représentation fidèle de l'edf ! Enfin bon pas étonné Patrice Evra avait prévenu... https://t.co/l9IiDsGBTw — Rom1 (@DosPortos) October 31, 2020

Parmi les joueurs participant au clip, l'absence de cadres noirs de l'Equipe de France, tels que Kylian M'bappé, Paul Pogba et Samuel Umtiti interpelle.

LA REPONSE DE LA FEDERATION

«C'est une vidéo qui a été tournée dans l'urgence, et en fonction des agendas parfois serrés des joueurs parfois engagés en Ligue des champions et en Ligue Europa», se défend la Fédération française de football, qui évoque une vidéo née d'une rencontre entre le président Noël Le Graët et Jean-Michel Blanquer.

Interrogé par le journal Le Parisien, le ministère estime que les joueurs qui ont participé «sont des personnalités qui parlent aux jeunes».