Tour de France 2021 : Thibaut Pinot déçu par le parcours

Ce ne sera peut-être pas encore pour 2021. Alors qu’il a fait du Tour de France l’un des objectifs de sa carrière, Thibaut Pinot n’a pas caché sa déception à la découverte du tracé de la 108e Grande Boucle dévoilé, dimanche, par les organisateurs.

Un parcours plus pour puncheurs que pour grimpeurs ? C’est en tout cas l’avis du Franc-Comtois, qui a regretté le manque de montagne, notamment dans la première partie de la course qui s’élancera de Brest le 26 juin prochain.

«C’est un parcours qu’on n’avait pas eu depuis plusieurs années, avec pas mal de sprints, pas mal d’étapes pour puncheurs, assez peu de montagne dans la première partie et des Pyrénées assez dures», a-t-il déploré.

Le coureur de la Groupama-FDJ a néanmoins déjà coché la 9e étape, dont l'arrivée sera jugée à Tignes, «qui est l’étape de montagne la plus sympa». Reste à savoir si Pinot parviendra à mettre un terme à son histoire tourmentée avec le Tour.

En 2019, il était à lutte pour monter sur la plus haute marche du podium sur les Champs-Élysées. Mais une lésion musculaire à la cuisse gauche l’avait contraint à l’abandon en pleurs lors de la 19e étape.

Un douloureux souvenir qu’il voulait effacer en septembre dernier? Avant le départ à Nice, il s’était fixé comme objectif «a minima un podium». Mais une chute dès la 1ère étape a réduit ses espoirs à néant.

Il a traîné des douleurs au dos jusqu’à l’arrivée dans la capitale, où il a terminé à la 29e place du général à près de deux heures du vainqueur Tadej Pogacar. Et l'été prochain, plus que son corps, c’est le parcours qui pourrait avoir raison de ses ambitions.

Le #TDF2021 ce sera :



3 383 km



27 cols de 2ème, 1ère ou Hors Catégorie



6 étapes de montagne



2 CLM individuels





