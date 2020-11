Porto-OM, 3e journée de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Déjà le match de la dernière chance pour l’OM ? Battu par l’Olympiakos (1-0), puis par Manchester City (0-3), le club olympien n’a pas le droit à l’erreur, ce mardi, sur la pelouse de Porto pour conserver un espoir de qualification pour les 8es de finale. Cette rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot.

Marseille connait un retour en Ligue des champions compliqué. Après les deux premières journées, les hommes d’André Villas-Boas occupent la dernière place de leur groupe avec aucun point et pourraient revivre le même scénario qu’il y a 7 ans. Lors de sa dernière participation, en 2013, l’OM avait terminé dernier de sa poule avec un zéro pointé.

Pour éviter de connaître la même mésaventure, et continuer de croire au 8es de finale, Florian Thauvin et ses coéquipiers doivent impérativement se relancer contre le champion du Portugal. «Si on veut avoir une chance, il va falloir être bon dans ces matchs», a prévenu André Villas-Boas, natif de Porto et qui a mené le club lusitanien au triplé Championnat-Coupe-Ligue Europa en 2011.

Et les Olympiens ont eu une semaine pour préparer cette rencontre décisive avec le report de leur match de championnat, prévu vendredi dernier contre Lens, affecté par le Covid-19. Mais s’ils ont affiché de sérieuses limites et lacunes lors de leurs deux premiers matchs, Porto n’est au mieux non plus.

Battus par City (3-1) avant de s’imposer face à l’Olympiakos (2-0), les protégés de Sergio Conceiçao ont concédé, ce week-end, leur deuxième défaite en six journées de championnat contre son modeste voisin Paços de Ferreira (3-2). A l’intersaison, le club a également perdu des joueurs importants comme Alex Telles, Danilo, Tiquinho Soares, Zé Luis, ou encore Vincent Aboubakar.

Les Phocéens en profiteront-ils ? En cas de nouveau revers, le seul club français de la prestigieuse Coupe d’Europe (1993), qui reste sur onze revers consécutifs en Ligue des champions, pourrait égaler le triste record d’Anderlecht de 12 défaites de rang entre 2003 et 2005.