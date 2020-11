C’est déjà fini pour le cousin de Neymar à Lyon

Cinq petits mois et puis s’en va. Arrivé en juin dernier dans le Rhône, Rhaudeman Santiago, connu pour être le cousin au second degré de Neymar, a vu son aventure tourner court au FC Lyon. L’attaquant a déjà quitté la France pour retourner au Portugal.

Il avait débarqué au club grâce à un cousine de la star du PSG, épouse d’un sponsor du club. Mais le joueur et le pensionnaire de Régional 1 ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Formé à Santos comme Neymar et ancien semi-professionnel au Brésil, «Rhau» a connu des difficultés d’adaptation aussi bien en club que dans la vie quotidienne.

«Rhau est resté tout l’été en France et à partir de septembre, il s’est entraîné avec la réserve qui révolue en R3. Il a joué des matchs amicaux comme attaquant, sans marquer. Il avait une bonne attitude. Il souhaitait, dans un premier temps, retrouver la forme après quelques mois sans jouer et participer à des matchs», a expliqué au Progrès Yvan Claudey, directeur général du FC Lyon.

En-dehors des terrains, sa situation n’a pas non plus été simple et a également été une des raisons de son départ précoce. «La problématique est qu’il n’était pas évident de lui trouver un emploi car il n’avait pas les titres de séjour nécessaires. Il lui fallait aussi parler un peu mieux le français malgré des efforts réels de sa part», a ajouté Yvan Claudey. C’est donc du côté du Portugal que «Rhau» va tenter de se relancer, lui qui n’a jamais vraiment vu sa carrière décoller.