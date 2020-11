Rolex Paris Masters : Rafael Nadal décroche la 1000e victoire de sa carrière

Décidément, Paris lui réussit. Trois semaines après avoir décroché son 13e titre à Roland-Garros dans la capitale française, Rafael Nadal a remporté, ce mercredi, le 1000e succès de son incroyable carrière en venant difficilement à bout de son compatriote Feliciano Lopez (4-6, 7-6, 6-4) lors de son entrée en lice au Masters 1000 de Bercy.

Avant l’Espagnol, trois joueurs avaient atteint cette barre symbolique dans l’ère Open. Dix-huit ans après sa toute première victoire, chez lui à Majorque en 2002, le n°2 mondial a rejoint dans ce cercle très fermé Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1242) et Ivan Lendl (1068).

Et pour faire gonfler son compteur de victoires, Nadal a dû s’arracher. Pour son premier match depuis son nouveau triomphe Porte d’Auteuil, il a connu du retard à l’allumage. Breaké d’entrée de match, le taureau de Manacor n’a pas réussi à revenir et a cédé la première manche à Lopez, irréprochable sur son service.

«J’ai commencé le match de la pire manière possible, surtout contre un bon serveur comme Feli, a-t-il concédé à la fin de la rencontre. Après ça, j’ai joué avec beaucoup de pression pour le reste du match.»

S’il a montré quelques signes d’agacement et de nervosité, il a toutefois recollé au score en remportant le jeu décisif dans la seconde manche avant de prendre le service de Lopez en début de 3e set pour s’ouvrir le chemin du succès et marquer une nouvelle fois l’histoire du tennis.

«Pour atteindre un tel chiffre, j’ai dû bien jouer pendant de nombreuses années et c’est quelque chose qui me rend heureux. C’est un moment spécial. C’est un chiffre spécial», a-t-il confié.

En huitièmes de finale, Rafael Nadal va croiser l’Australien Jordan Thompson pour poursuivre sa route vers son premier sacre à Bercy.

