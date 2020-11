Equipe de France : Kylian Mbappé appelé malgré sa blessure, première convocation pour Marcus Thuram

Blessé, Kylian Mbappé a été quand même été appelé par Didier Deschamps pour les trois matchs de l'équipe de France contre la Finlande, le Portugal et la Suède. Pour ce dernier rassemblement de l'année, le sélectionneur tricolore a décidé de retenir un groupe de 26 joueurs avec la première convocation de Marcus Thuram.

Cette décision ne devrait pas faire plaisir au PSG. Alors que le prodige de Bondy est sur le flanc en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, contractée le week-end dernier, le club de la capitale aurait préféré que son attaquant se repose et se soigne tranquillement. Mais Didier Deschamps en a décidé autrement. «Par rapport à nos échéances, il n’y a pas de certitude sur le fait qu’il ne puisse pas être disponible, a justifié le sélectionneur. Si je le mets dans la liste aujourd’hui, c’est qu’il y a une très forte probabilité qu’il puisse être disponible pour nos matchs», a justifié le parton des Bleus.

Et s’il ne prendra pas le risque de faire jouer l’ancien monégasque face aux Finlandais en match amical (11 novembre), il devrait l’aligner trois jours plus tard à Lisbonne en Ligue des nations pour le choc décisif contre les champions d’Europe portugais (14 novembre) pour la 1ère place du groupe 3 ainsi que pour affronter les Suédois au Stade de France (17 novembre). «Je n’ai jamais pris de risque avec qui que ce soit, avec la santé d’un joueur», a-t-il pris le soin de rappeler.

Et pour pallier à une éventuelle défection de son attaquant, il a appelé pour le première fois Marcus Thuram, convoqué en attaque aux côtés de Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Nabil Fékir, au détriment d'Houssem Aouar en manque de régularité à Lyon. L’ancien Guingamp est récompensé de son très bon début de saison avec le Borussia Mönchengladbach. «Je le suis depuis un bon moment. Il a un profil intéressant. Il faisait de bonnes choses déjà à Guingamp. Il est passé au niveau supérieur avec son club. Il a cette capacité de créer des différences avec beaucoup de puissance, de percussion. Il marque et fait marquer. Il a cette capacité sur les gros matchs à être très souvent présent et bon. C'était le moment de l'avoir avec nous», a confié Didier Deschamps.

Il a également la particularité d’être le fils de Lilian Thuram, que le sélectionneur a côtoyé pendant de longues années en équipe de France. «C’est déjà arrivé à quelques-uns et ça doit faire énormément plaisir à son papa. Mais ça passe au 2e ou au 3e plan. Le mérite, c’est Marcus qui l’a», a insisté Deschamps.

Et ce n’est pas la seule surprise qu’il a réservée. Outre avoir constituer un groupe de 26 joueurs, avec quatre gardiens (Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda, Benoît Costil), Deschamps n’a pas retenu Dayot Upamecano, qui traverse «une période de moins bien». Kurt Zouma lui a été préféré. «Il y a une concurrence qui est importante à son poste. Il peut toujours faire mieux. C’est un jeune joueur, il a le potentiel. Kurt Zouma est très bien à Chelsea. La porte n’est pas fermée. C’est valable pour d’autres joueurs», a assuré le sélectionneur. Ce message concerne également Ferland Mendy lui aussi absent, contrairement à Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Benjamin Pavard et Raphaël Varane bien présents en défense.

Pour le reste, Moussa Sissoko revient pour compenser le forfait d’Eduardo Camavinga, victime d’un pépin musculaire et au repos depuis plusieurs jours à Rennes. Il est accompagné au milieu de terrain de N’Golo Kanté, Paul Pogba, Corentin Tolisso, Adrien Rabiot et Steven Nzonzi. Mais cette liste pourrait évoluer en cas de blessures au cours des matchs ce week-end ou si le Covid-19 vient encore jouer les trouble-fêtes. Comme lors des derniers rassemblements.