OM : Pascal Olmeta allume Dimitri Payet et ses «100 kilos»

Après le revers à Porto (3-0) mardi, synonyme de 12e défaite consécutive en Ligue des champions, les joueurs de l’OM sont très critiqués. Et en particulier un : Dimitri Payet.

Si les fans n’ont pas caché leur agacement sur les réseaux sociaux ou par voie de communiqué comme les South Winners, d’anciennes gloires du club olympien sont également montées au créneau pour faire part de leur ras-le-bol de voir leur ancienne formation être «humiliée» de la sorte.

C’est notamment le cas de Pascal Olmeta qui s’est lâché dans une interview accordée à La Provence ce jeudi en compagnie d'autres anciens joueurs. L’ex-gardien de Marseille a critiqué l’équipe entière, mais aussi et surtout Dimitri Payet.

«Je me suis fait chier, j’ai arrêté avant la fin. Ce n’est pas possible ! Voir ces matchs me donne mal au ventre. L’OM, c’est l’Europe, on n’est pas à Guingamp ! On est pareil avec Meco (Eric Di Meco qui s’est également énervé pendant la rencontre), on aime ce club donc on critique, a confié le Corse. J’étais en visio avec mon fils qui est au centre de formation de l’AS Monaco, et j’ai senti sa déception quand Dimitri a raté le penalty. Ça m'a touché. Le pire, c’est quand tu vois les minots déçus alors que certains joueurs qui ont perdu 3-0 ont le sourire. Ça me donne envie de me mettre des gifles… Et puis, quand tu es professionnel, ce n’est pas normal de faire 100 kilos (en référence à Dimitri Payet), ce n’est pas aimer son club.»