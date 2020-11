PSG : Thomas Tuchel viré pendant la trêve ?

La crise de novembre est de retour au PSG. Et elle pourrait être fatale à Thomas Tuchel. La nouvelle défaite concédée, mercredi, à Leipzig en Ligue des champions (2-1) a jeté un voile épais sur son avenir dans la capitale. Un renvoi pendant la trêve internationale n’est pas à exclure.

Et si le match contre Rennes, samedi soir, en Ligue 1 était le dernier de l’entraîneur allemand sur le banc parisien ? Au coup de sifflet en Allemagne, il a assuré ne pas se sentir en danger. Mais sa situation est de plus en plus fragile à la tête du champion de France. S’il a réalisé la meilleure saison de l’histoire du club lors du précédent exercice avec quatre trophées et une finale de Ligue des champions, son crédit s’est sérieusement consumé en à peine de deux mois.

Paris a beau occuper la tête de la Ligue 1, grâce à une série de sept victoires consécutives après avoir perdu ses deux premières rencontres, les prestations sont très loin d’être conformes aux attentes. Le jeu pratiqué n’est pas attrayant et se résume souvent à des exploits de Neymar ou Kylian Mbappé.

Mais c’est surtout sur la scène européenne que le bât blesse. A la fin de la phase aller, les Parisiens ont déjà concédé deux défaites, une première depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club, et la qualification pour les 8es de finale est mal embarquée avec seulement trois points. Certes, ils ont toujours leur destin en mains, mais ils ne peuvent plus se permettre le moindre faux pas. A commencer lors de la réception de Leipzig au prochain match (24 novembre). Avec Tuchel sur le banc ? Rien n’est moins sûr…

Car au-delà du jeu pratiqué et des résultats, sa relation plus que tendue avec Leonardo n’arrange pas sa situation. Ni ses choix remis en question par son vestiaire. Notamment son insistance à aligner Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira, pourtant recruté par Leonardo pour renforcer l’entrejeu, en défense centrale. Les deux joueurs peinent même à cacher leur agacement. «Défenseur, ce n’est pas ma position, a confié l’international portugais prêté par Porto sur la chaîne Téléfoot. Je suis milieu de terrain. L’entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m’applique à le faire. Je connais les bases de ce rôle, et j’essaie de m’habituer.»

Face à ces décisions, certains vont jusqu’à se demander si Thomas Tuchel ne fait pas exprès pour provoquer Leonardo et se faire virer avant la fin de son contrat au juin prochain. Et la trêve hivernale pourrait être le moment propice pour les dirigeants parisiens pour remettre de l’ordre dans la maison parisienne et donner un coup de balai qui pourrait fatal au technicien allemand. Pour le remplacer, les noms de Mauricio Pochettino, Thiago Motta et Massimiliano Allegri pourraient rapidement faire surface.