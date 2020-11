PSG : La mère de Kean a décidé de l’appeler Moïse après un drôle de rêve

Il n’a pas tardé à trouver ses marques. Un mois seulement après son arrivée au PSG, Moïse Kean a déjà inscrit cinq buts en sept rencontres toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs. Avec ces performances, l’attaquant italien commence à se faire un nom et un prénom, dont il a révélé l’origine pour le moins originale.

Agé de 20 ans, le joueur formé à la Juventus Turin est issu d’une famille originaire de Côte d’Ivoire et chrétienne. Moïse Kean tient ainsi son prénom du personnage de la Bible. Mais les raisons qui ont poussé sa mère à lui donner sont des plus surprenantes.

Elle a en effet décidé de le prénommer ainsi après un rêve comme l’a révélé Kean lui-même dans une interview accordée à Canal+. «Ma mère m’a appelé Moïse parce qu’en fait elle et ma famille sont beaucoup, beaucoup chrétien», a commencé le joueur parisien avant d’entrer dans les détails.

«Elle a fait un rêve. Elle était dans la cuisine et il y avait un grand homme tout nu avec les parties intimes couvertes qui lavait les assiettes, a-t-il détaillé. Elle était effrayée et elle est allée vers l'homme en demandant qui il était. L’homme s’est retourné vers elle et lui a dit : ‘Aujourd’hui tu arrêtes de laver les assiettes. C'est moi qui m’en occupe.’ Elle s’est réveillée et s’est dit que si elle devait avoir un fils, elle l’appellerait Moïse. Je suis là.» Pour le plus grand plaisir du PSG dont il est l’un des hommes providentiels en ce début de saison avec une nouvelle réalisation, samedi, face à Rennes (3-0).