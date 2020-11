F1 : Un record de 23 Grands Prix en 2021

Un menu copieux. Après une année perturbée par la crise sanitaire, la prochaine saison de Formule 1 sera riche de 23 Grands Prix, selon un calendrier provisoire dévoilé ce mardi. Jamais autant de courses n’ont été au programme.

Comme de coutume, l’ouverture se fera en Australie le 21 mars prochain avant de prendre la direction de Bahreïn (28 mars) et de la Chine (11 avril). Censé accueillir la 4e course de la saison, le Grand Prix du Vietnam, incertain après l’arrestation pour corruption de l’ancien maire de Hanoi, ne figure en revanche pas au calendrier. La date du 25 avril a toutefois été maintenue dans l’attente de trouver un nouveau circuit pour accueillir une épreuve à cette date.

Si le Vietnam devra encore patienter, les Pays-Bas, qui n’a plus accueilli la F1 depuis 1985, retrouvent bien, un an plus tard que prévu, une place dans ce calendrier (5 septembre) entre le Grand Prix de Spa-Francorchamps en Belgique (29 août) et de Monza en Italie (12 septembre).

De son côté, le premier Grand Prix d’Arabie Saoudite aura lieu dans les rues de la ville côtière de Jeddah à l’ouest du pays le 28 novembre avant la dernière course à Abou Dhabi (5 décembre). Le Grand Prix de France se tiendra le 27 juin, un mois après Monaco (23 mai), sur le circuit du Castellet.

Après une saison 2020 réduite à 17 courses au lieu de 22 épreuves, la F1 prévoit donc de retrouver un calendrier proche de celui d'avant la pandémie. «Nos hôtes pour 2021 ont été rassurés par la reprise des courses en toute sécurité cette saison et sont convaincus que les procédures que nous avons mises en place nous permettront de revenir à un certain niveau de normalité», a indiqué dans un communiqué Formula 1, qui prévoit notamment le retour des spectateurs en plus grand nombre.

Voici le calendrier provisoire de la saison 2020

21 mars : Australie (Melbourne)



28 mars : Bahreïn (Sakhir)



11 avril : Chine (Shanghai)



25 avril : à confirmer



9 mai : Espagne (Barcelone)



23 mai : Monaco (Monaco)



6 juin : Azerbaïdjan (Bakou)



13 juin : Canada (Montréal)



27 juin : France (Le Castellet)



4 juillet : Autriche (Spielberg)



18 juillet : Grande-Bretagne (Silverstone)



1er août : Hongrie (Budapest)



29 août : Belgique (Spa-Francorchamps)



5 septembre : Pays-Bas (Zandvoort)



12 septembre : Italie (Monza)



26 septembre : Russie (Sotchi)



3 octobre : Singapour (Marina Bay)



10 octobre : Japon (Suzuka)



24 octobre : Etats-Unis (Austin)



31 octobre : Mexique (Mexico)



14 novembre : Brésil (Sao Paulo)



28 novembre : Arabie Saoudite (Djeddah)



5 décembre : Abou Dhabi (Yas Marina)