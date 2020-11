NBA : la date de reprise fixée au 22 décembre

La NBA et le syndicat des joueurs (NBPA) ont trouvé un accord qui fixe la reprise de la saison 2020 le 22 décembre prochain. L’exercice va s’achever avant le tournoi olympique et ainsi donner la possibilité aux joueurs de la ligue de participer aux JO de Tokyo avec leurs pays.

Dans un communiqué commun, les deux instances ont annoncé une entente et «des ajustements de certaines dispositions de la convention collective actuelle impactée par la pandémie de Covid-19». «Cet accord doit encore être soumis au vote du conseil d'administration de la ligue» qui regroupe les propriétaires de franchises.

NBA and NBPA agree on 2020-21 season start and adjustments to CBA.https://t.co/HOaa1V9q8U pic.twitter.com/Z9m0OG8KI8

— NBA (@NBA) November 10, 2020