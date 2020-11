PSG : Prolongations de Neymar et Mbappé, Tuchel, Ligue des champions… les grandes annonces de Leonardo

Leonardo est sorti du silence. Dans une entrevue organisée sur Twitter avec les supporters du PSG, le directeur sportif brésilien a évoqué, ce mardi, tous les sujets chauds du club de la capitale, des prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé à la situation de Thomas Tuchel, en passant par les résultats.

A un peu moins de deux ans de la fin de leur contrat, la question brûle les lèvres de tous les fans du club de la capitale : Neymar et Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022, vont-ils prolonger ? Les dirigeants en ont fait une priorité. Les discussions ont même déjà commencé et devraient s’«intensifier dans les semaines qui viennent», a assuré Leonardo.

Et le Brésilien devrait être le plus facile à convaincre. Alors qu’il avait tout fait pour retourner à Barcelone à l’été 2019, la star auriverde semble plus épanouie que jamais à Paris, au point de vouloir poursuivre l’aventure. Une volonté dont il aurait fait part aux dirigeants par l’intermédiaire de ses représentants, et qui est partagée par le champion de France, même si pour le moment rien n’est signé entre les deux parties. «On commence à parler. Mais, il y a le timing… Aujourd’hui, les gens ne peuvent même pas se déplacer. L’idée de renouveler existe. On démarre. Le moment est arrivé d’avoir les idées plus claires», a confié l’ancien international brésilien, qui travaille également sur les prolongations d’Angel Di Maria, Juan Bernat et Julian Draxler en fin de contrat à l’issue de la saison.

Mbappé en attente du nom du futur entraîneur ?

En revanche, le champion du monde tricolore risque d’être plus difficile à convaincre. Tenté par un départ à l’étranger, notamment du côté du Real Madrid, Mbappé attend d’avoir des garanties sur le plan sportif et la possibilité de remporter la Ligue des champions avec le PSG avant de se prononcer. Conscient de l’intérêt de la formation madrilène et des rumeurs venues d’Espagne, Leonardo a tenu à rassurer le n°7 parisien.

«Il y a beaucoup de communication. Et dans les équipes espagnoles, il y a beaucoup de politique, d’effet d’annonce. Nous, on parle directement avec Kylian, c’est ça la vérité de la négociation. La vérité, c’est que le PSG est dans un moment compliqué, mais ce sera l’équipe des cinq prochaines années. (…) On a des joueurs jeunes mais très expérimentés. On a Neymar, Mbappé qui sont dans le top 3 parce que Ronaldo et Messi vont en sortir à cause de leur âge. Je vois un futur… et c’est à ça qu’on travaille», a-t-il insisté.

Le choix du futur entraîneur pourrait être déterminant dans la décision de Kylian Mbappé, alors que Thomas Tuchel est en fin de contrat et ne devrait pas être prolongé. Et Leonardo en a profité pour faire un point sur la situation de l’entraîneur allemand, avec lequel il entretient des relations houleuses, écartant l’idée d’un renvoi malgré les résultats en Ligue des champions, avec les deux défaites contre Manchester United (1-2) et le RB Leipzig (2-1). «La vérité c’est qu’en interne on n’a jamais pensé changer Tuchel. On n’a jamais appelé personne. Jamais», a-t-il assuré.

Leonardo attend désormais une mobilisation générale pour continuer à enchaîner les résultats en championnat, et surtout se reprendre sur la scène européenne pour décrocher la qualification pour les 8es de finale. «On a beaucoup de soucis, on n’a jamais perdu deux matchs de Ligue des champions. Mais il faut éviter de perdre de l’énergie. L’important c’est ce qu’on va vivre jusqu’à Noël, soit en Ligue des champions soit pour garder notre position en championnat. (…) On va avoir 40 jours qui vont être très importants pour nous.» Et qui pourraient avoir de sérieuses répercussions à tous les niveaux en cas d’échec…