France-Finlande : les «Grands Ducs» avant le grand choc au Portugal

L'équipe de France affronte mercredi soir la Finlande dans un match amical qui doit permettre à Didier Deschamps de préparer le déplacement de samedi au Portugal. Tout en évitant les blessures.

Avec le fol enchaînement des rencontres (championnats, Coupes d’Europe, sélections), le sélectionneur doit jongler pour trouver une équipe à la fois compétitive pour affronter les Finlandais au Stade de France mais également pour préserver l’état de santé de son groupe en proie aux blessures. Car si évidemment, la victoire (comme face à l’Ukraine il y a un mois) est attendue contre une «petite nation», qui a connu quelques grands noms par le passé comme Jari Litmanen et Samy Hyypia et qui est aujourd'hui portée par l'attaquant Teemu Pukki.

Car si le Covid-19 a cette fois-ci laissé tranquille les Bleus, ce sont les blessures qui se sont invités à ce rassemblement de novembre. Nabil Fekir, Houssem Aouar et Eduardo Camavinga ont dû déclarer forfait alors que Kylian Mbappé (cuisse), Benjamin Pavard (cuisse) et Presnel Kimpembe (pied) sont en convalescence. Didier Deschamps les laissera au repos en attendant le déplacement crucial à Lisbonne, véritable «finale» du groupe de la Ligue des nations.

«Pavard ne sera pas disponible, ce sera le cas de 5 à 6 joueurs que je ne pourrai pas utiliser demain (mercredi), a d’ailleurs confirmé Deschamps à la veille d’affronter une formation qualifiée pour le premier Euro de son histoire et qui reste sur de belles victoires en Ligue des nations devant l'Irlande et la Bulgarie. Je vais faire en sorte de ne prendre aucun risque avec les uns et les autres.»

Steve Mandanda devrait donc connaître une nouvelle sélection. Kurt Zouma, Léo Dubois, Ruben Aguilar, Corentin Tolisso et Marcus Thuram, nouvel appelé, pourraient tous avoir une chance dans ce match qui doit servir à préparer au mieux le choc contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. En octobre, les Bleus avaient d’abord étrillé l’Ukraine (7-1) avant de concéder le nul contre les champions d’Europe (0-0).