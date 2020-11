Vendée Globe 2020 : Pourquoi Jérémie Beyou peut toujours battre le record de la course

74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. C’est le temps référence établi, il y a quatre ans, par Armel Le Cléac’h pour boucler son Vendée Globe. Un record que peut toujours espérer battre Jérémie Beyou, qui est reparti, ce mardi, des Sables d’Olonne.

Pour la victoire, le skipper breton n’a plus aucune chance. Victime de multiples avaries sur son monocoque, notamment au niveau du safran et de la barre d’écoute, il a dû rebrousser chemin vers le port de départ, après seulement trois jours de course, pour procéder aux réparations, abandonnant tout espoir de s’imposer avec neuf jours de retard sur le reste de la flotte. A son grand désespoir. «Je partais pour gagner, ça, forcément, c’est derrière moi», a concédé le troisième de la dernière édition, qui participe à son quatrième tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance.

Et si l’idée d’abandonner lui a sûrement traversé l’esprit, il a décidé de reprendre la mer après avoir vu son équipe remettre son bateau en état. «La course va reprendre différemment pour moi», a-t-il souligné. Et avec un bateau à «100% de son potentiel», à défaut de la victoire, il peut tenter d’aller chercher le record de la course en terme de durée. Son temps de traversée a en effet été remis à zéro lorsqu’il a franchi à nouveau la ligne de départ.

Mais il ne devra pas traîner alors qu’Alex Thomson, actuellement en tête et qui fonce à grande vitesse, a imaginé un Vendée Globe en 67 jours. Il ne veut toutefois pas se mettre de pression et ne pas y penser. «On verra ce qui se passe en mer. Je préfère ne rien attendre, ne pas me fixer d’objectif», a assuré Jérémie Beyou, qui voit en un éventuel record un maigre lot de consolation.

«Un record n’a jamais été un moteur pour moi sur cette course, a-t-il certifié. Celui qui va marquer la course, c’est celui qui va gagner. Je suis avant tout fan de ça. C’est pour ça que je venais. Mon temps sera anecdotique.» Il le sera un peu moins s’il parvient à établir la marque référence.