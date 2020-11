Coupe du monde 2022 : dates, lieu, chapeaux… tout savoir sur le tirage au sort des éliminatoires

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, qui aura lieu au Qatar (21 novembre au 18 décembre), lors duquel l'équipe de France connaîtra ses adversaires, aura lieu le 7 décembre 2020. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Champions du monde en titre, les hommes de Didier Deschamps vont devoir passer par les qualifications avant de défendre leur titre au Qatar lors d'une édition qui aura lieu, pour la première fois de l'histoire en automne-hiver.

Quelle date ?

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, pour la zone Europe, aura lieu le 7 décembre 2020 à Zurich (Suisse). Les rencontres commenceront en mars 2021 et se termineront en novembre 2021.

Le format des éliminatoires

Les 55 pays de la zone Europe seront répartis dans 10 groupes (5 poules de 6 et 5 groupes de 5). Les nations s’affrontent en matchs aller-retour. Les premiers de chaque groupe sont directement qualifiés. Les dix deuxièmes doivent passer par des matchs de barrage et seront rejoints par deux nations non qualifiées selon leurs résultats en Ligue des nations. Les six sélections qualifiées après le premier tour des barrages seront ensuite opposées par paires de matchs à élimination directe dont les trois vainqueurs sont qualifiés pour la Coupe du monde.

Les chapeaux

Les 55 pays sont répartis dans 6 chapeaux en fonction du classement mondial de la FIFA de novembre 2020. Les dix meilleures équipes à ce classement se retrouvent dans le chapeau 1 des têtes de série comme la Belgique, la France ou encore le Portugal. Ce mercredi 18 novembre, il reste encore des matchs à disputer en Ligue des nations, conséquence les chapeaux définitifs seront connus dans les prochains jours lorsque la FIFA publiera le nouveau classement.

Quel groupe pour la France ?

Ce que l’on sait avant le tirage au sort concernant le futur groupe de l’équipe de France, c’est qu’il ne contiendra que 5 formations et non pas 6. La raison est simple. Les Bleus s’étant qualfiés pour le Final Four de la Ligue des nations, prévu du 6 au 10 octobre 2021, ils ne seront pas disponibles (tout comme leurs futurs adversaires) pour jouer des matchs de qualification.