A combien s'élève la fortune de Mike Tyson ?

Mike Tyson (54 ans), qui va remonter sur les rings de boxe samedi 29 novembre contre Roy Jones Jr, a longtemps cumulé des millions d’euros de gains avant de faire faillite. Aujourd’hui, qu’en est-il de la fortune de la légende américaine ?

Retraité depuis 2005 et une défaite contre Kevin McBride en 2005 après une carrière professionnelle entamée en 1985 et riche de nombreux titres de champion du monde des poids lourds et de 58 combats (50 victoires dont 44 par KO), «Iron Mike» a remporté environ 430 millions de dollars (363,5 millions d’euros) grâce à ses combats. Et selon le site «Celebrity Net Worth» cela vaudrait environ 700 millions de dollars d’aujourd’hui (592 millions d’euros).

Malheureusement tous ses gains sont rapidement partis en fumée par la suite à cause de ses déboires judiciaires (condamnations, etc). Mike Tyson a en effet fini fauché à la fin de sa carrière. Mais pas seulement. Assez mal entouré, le natif de Brooklyn avait dépensé son argent sans compter.

Il avait notamment investi dans des manoirs (dont l'un est devenu plus tard propriété du rappeur 50 Cent), des voitures, des tigres du Bengale, des pigeons (il est colombophile depuis tout petit), dans l'entretien de jardins, et même dans… une baignoire en or de 2 millions de dollars pour Robin Givens, sa première femme.

Aujourd'hui, il n'est plus en faillite et sa fortune est estimée à 3 millions de dollars (2,5 millions d'euros). A noter que le combat d'exhibition contre Roy Jones Jr a été conclu avec un sponsor pour un montant total de 50 millions d'euros dont 10 millions d'euros assurés pour les deux boxeurs. Mais Mike Tyson avait confié qu'il offrirait l'argent à des associations.