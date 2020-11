Cyclisme : À 14 ans, Zak Burgess réussit à gravir l'Everest en 28 heures

Certaines prouesses forcent le respect. Zak Burgess, un cycliste âgé de 14 ans seulement, est devenu l'un des plus jeunes sportifs à relever l'«Everest Challenge».

L'exploit consiste à réaliser une ascension à plusieurs reprises jusqu'à atteindre les 8.848 mètres de dénivelé positif, soit le point culminant de l'Everest.

L'adolescent a parcouru 122 miles (soit quasiment 200 kilomètres) en 28 heures d'effort, sans dormir. Il est ainsi monté sur son vélo à 4 heures du matin, puis a passé les 28 heures suivantes à grimper, terminant à 8 heures du matin le lendemain.

Avant de parvenir à relever cet énorme défi, Zak Burgess a grimpé, durant cinq semaines, une côte se trouvant à quelques kilomètres de chez lui, dans le Lancashire, en Angleterre.

Avant lui, en 2017, c'est le coureur cycliste professionnel allemand Jens Voigt qui avait réalisé l'Everest Challenge.

«Je n'ai jamais rien ressenti de tel»

«Il y a eu des hauts et des bas extrêmes pendant la course. Je n'ai pas pour habitude d'être ému par grand-chose, mais la fatigue extrême m'a apporté un flot d'émotions à la fin. Quand vous avez rêvé d'un moment et qu'il arrive enfin, c'est énorme. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Pleurer était ma seule option, j'étais sans voix», a commenté le champion dans des propos rapportés par Cyclingweekly.

Le jeune cycliste a expliqué que le moment le plus difficile a été quand il a commencé à pleuvoir à 3 heures du matin et qu'il a fait froid, 23 heures après le début de son effort, mais les supporters sont restés dehors toute la nuit sur la route pour le soutenir.

«Je n'aurais pas pu m'en sortir sans leur soutien», a confié Zak Burgess.

Son père, Niels Burgess, également passionné de cyclisme, a rapporté que sa mère et lui ont essayé d'ignorer le souhait de leur fils de se lancer dans un challenge physique aussi épuisant, mais que la détermination de Zak a finalement triomphé. «Les cyclistes professionnels grimaceraient s'ils savaient à quel point nous n'étions pas préparés à cela. Mais une fois sur la route, il était clair qu'il était déterminé - et malgré nos craintes pour lui toute la nuit, sous la pluie et le froid glacial, il a continué et nous ne pouvions pas être plus fiers.»

Son record a permis de récolter plus de 3.000 euros pour l'association Re-cycle, qui recycle des vélos en Grande-Bretagne avant de les envoyer dans les communautés rurales en Afrique.