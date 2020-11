F1 : Combien gagne Lewis Hamilton ?

Lewis Hamilton est le numéro 1. Sur la piste comme en dehors. Le Britannique, qui a survolé la saison de Formule 1 et décroché son 7e titre de champion du monde, égalant le record de Michael Schumacher, est encore le pilote le mieux payé du paddock cette année.

Comme au volant de sa Mercedes, il relègue loin derrière lui la concurrence avec un salaire annuel estimé à 47 millions d’euros. Et il pourrait toucher encore plus la saison prochaine. En fin de contrat avec l’écurie allemande, il devrait entamer les négociations dans un avenir proche, si ce n’est pas déjà fait, pour poursuivre l'aventure et, auréolé d’une nouvelle couronne mondiale, il est en position de force pour négocier des émoluments à la hausse.

Dans la hiérarchie, Hamilton devance Sebastian Vettel. L’Allemand perçoit 35 millions d’euros chez Ferrari, qu’il quittera à la fin de la saison pour Aston Martin (anciennement Racing Point). L’Australien Daniel Ricciardo (Renault) complète le podium avec un salaire de 20 millions d’euros, précédant son ancien coéquipier chez Red Bull Max Verstappen et ses 16 millions d’euros.

Valtteri Bottas (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) arrivent derrière avec une rémunération annuelle identique de 9 millions d’euros, alors qu’Esteban Ocon (Renault) est le pilote français le mieux payé avec 4 millions d’euros par an. Romain Grosjean, qui quittera Haas à l’issue de la saison, et Pierre Gasly (Alpha Tauri) touchent respectivement 2 millions d’euros et 1 million d’euros.