Ligue des champions : Le PSG joue sa survie face au RB Leipzig

Trois mois après sa finale perdue contre le Bayern Munich à Lisbonne, le PSG s’apprête à disputer une autre «finale» en Ligue des champions. Contre un autre club allemand. Mais elle n’aura pas du tout la même saveur. La venue du RB Leipzig, ce mardi, au Parc des Princes doit permettre au champion de France de se maintenir en vie dans la compétition.

Avant l’entame de la phase retour, Paris est dos au mur avec deux défaites pour seulement une victoire. Du jamais vu depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club en 2011. Une nouvelle contre-performance réduirait quasiment à néant les chances du club de la capitale de terminer à l’une des deux premières places qualificatives les 8es de finale.

Ce scénario serait une catastrophe et une nouvelle humiliation pour le vice-champion d’Europe, qui a longtemps accumulé les désillusions ces dernières saisons avant de toucher du doigt le Graal au mois d'août. Preuve de l’importance que revêt cette rencontre, le président Nasser Al-Khelaïfi était présent au centre d’entraînement, ce lundi, et a assisté à la séance en compagnie de Leonardo.

«Tout le monde connaît la situation et sait que c’est un match décisif pour nous. On est à domicile, on a un beau stade, un beau terrain. On s’est bien préparés. On a tous les ingrédients pour gagner ces trois points qui sont si importants pour nous», a rappelé le capitaine Marquinhos, qui sera aligné en défense centrale en l’absence de Presnel Kimpembe (suspendu).

Pour ne pas s’attirer les railleries d’une partie de l’Europe et voir son projet sportif être sérieusement remis en cause, alors qu’il tente de prolonger Neymar et Kylian Mbappé, le PSG se doit de montrer un tout autre visage que celui affiché contre Manchester United (1-2) puis en Allemagne (2-1) pour se relancer dans son groupe avant deux autres «finales» à Old Trafford la semaine prochaine et face au Basaksehir Istanbul dans quinze jours.

Dans sa mission, il pourra compter sur ses deux stars, absentes à l’aller en raison de pépins physiques à une cuisse pour le champion du monde tricolore et aux adducteurs pour le Brésilien. «Ce sont des gars décisifs, j’espère qu’ils vont marquer, on a besoin de buts et d’une grande performance de Kylian», a insisté Thomas Tuchel en référence aux sept matchs sans marquer en Ligue des champions de l’attaquant tricolore, qui reste sur un doublé lors de la défaite, vendredi, à Monaco (3-2).

Et d’ajouter : «Il a tout fait pour être prêt, pour être décisif. Maintenant à lui, comme Neymar, d’être décisif.» Pour accompagner ses deux attaquants, l’entraîneur allemand pourrait être tenté d’aligner une équipe résolument tournée vers l’offensive avec Angel Di Maria et Moïse Kean à leurs côtés.

«C’est une possibilité. On veut et doit gagner, c’est une finale dans le groupe. Je veux qu’on ait plus de courage pour marquer que de peur de prendre un but. C’est une possibilité de jouer à quatre devant», a indiqué Tuchel, qui, comme son équipe sur la scène européenne, joue son avenir à la tête du PSG à six mois de la fin de son contrat.