PSG : Leonardo évoque l’arrivée de Cristiano Ronaldo

Depuis plusieurs années, le PSG et Cristiano Ronaldo semblent se tourner autour. Sans parvenir à leurs fins. Mais peut-être plus pour très longtemps. Alors que la Juventus Turin envisagerait de s’en séparer en fin de saison, Leonardo a évoqué, ce mardi, la possibilité d’une arrivée dans la capitale.

A 35 ans, Cristiano Ronaldo pourrait s’offrir un dernier défi. Alors qu’il est sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022, le club italien réfléchirait à le vendre l’été prochain. La faute à son imposant salaire. En raison de la crise sanitaire, la Juve ne serait plus en mesure d’assumer ses émoluments de 31 millions d’euros par an et aurait dans l’idée de céder le quintuple Ballon d’or pour récupérer une partie des 100 millions d’euros investis pour s’attacher ses services à l’été 2018.

Et comme souvent lorsqu’un départ du champion d’Europe 2016 avec le Portugal est évoqué, un transfert au PSG revient à la surface. Un club que Ronaldo aurait indiqué, l'hiver dernier, vouloir rejoindre pour évoluer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Mais la pandémie de coronavirus, qui a frappé toute la planète, dont le monde du football, a eu raison de sa volonté et il est resté en Italie.

Ce n'est peut-être que partie remise. Car s'il venait à quitter la Juventus, le champion de France fait partie des rares formations susceptibles de s’acquitter du montant de son transfert, estimé à 60 millions d’euros, et de son salaire.

Et Leonardo en a parfaitement conscience. «Si Cristiano se réveille et dit : ‘Je vais dans un autre club’, dans combien de clubs il peut aller ? Combien de clubs peuvent acheter un joueur de ce niveau ? Il y a cinq ou six clubs. C’est un cercle fermé. Le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle du PSG», a déclaré le directeur sportif brésilien dans une entrevue organisée sur Twitter avec les supporters parisiens.

Mais s’il n’a pas écarté une possible arrivée, le contexte sanitaire, qui a fortement impacté les finances de nombreux clubs dont le PSG, rend l’opération difficilement réalisable. «Aujourd’hui, il n’y a pas de folie», a affirmé Leonardo.

Un départ de Kylian Mbappé ou Neymar, si Paris ne parvient pas à prolonger une de ses deux stars, pourrait néanmoins changer la donne.