PSG : une prolongation de 5 ans pour Neymar ?

Entre Neymar et le PSG, ça semble bien parti pour durer. En fin de contrat en juin 2022, le Brésilien devrait poursuivre son aventure avec le club de la capitale avec lequel il pourrait signer un nouveau contrat de cinq ans, selon ESPN.

Un retour de prodige de Santos à Barcelone est de l’histoire ancienne. Pleinement épanoui à Paris, il a fait part à ses dirigeants de prolonger avec le champion de France. Et lui comme le club seraient «optimistes» pour trouver un accord autour d’une prolongation jusqu’en juin 2027 avec un salaire identique à celui qu’il perçoit depuis son arrivée à l’été 2017 (32 millions d’euros par an).

Et si les discussions ont commencé, elles sont quelque peu ralenties par le contexte sanitaire. Mais elles devraient «s’intensifier» dans les prochaines semaines pour permettre d'entériner son avenir dans la capitale. «On commence à parler. Mais, il y a le timing… Aujourd’hui, les gens ne peuvent même pas se déplacer. L’idée de renouveler existe. On démarre. Le moment est arrivé d’avoir les idées plus claires par rapport à ça», a notamment confié Leonardo, mardi, au sujet de la prolongation de Neymar mais aussi de Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Juan Bernat et Julian Draxler.

Mais avant d’apposer sa signature sur un nouveau bail, Neymar attend tout de même d’avoir des garanties sur le plan sportif, notamment en matière de recrutement. Le choix de Kylian Mbappé, qui est dans la même situation avec un contrat qui s’achève en juin 2022, pourrait également avoir un impact dans sa décision. Comme le nom de l’entraîneur qui devrait succéder à Thomas Tuchel en fin de saison.