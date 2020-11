Ligue des champions : Le PSG sera-t-il éliminé en cas de défaite contre le RB Leipzig ?

Le PSG a toujours son destin en main. Mais, troisième de son groupe, avec seulement trois points, le club de la capitale n’a pas le droit à l’erreur, ce mardi, lors de la venue du RB Leipzig, même si une défaite ne serait pas synonyme d’élimination.

Jamais Paris n’a connu une telle situation depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club en 2011. Avec deux défaites en trois rencontres, les hommes de Thomas Tuchel ont une marge de manœuvre plus réduite et ne peuvent plus se permettre de lâcher des points en route. Un carton plein durant la phase retour, avec une victoire contre le club allemand, puis à Manchester United la semaine prochaine et contre le Basaksehir dans quinze jours leur assurerait une place en 8es de finale.

Mais une nouvelle déconvenue au Parc des Princes, trois semaines après le revers outre-Rhin (2-1), compliquerait sérieusement la tâche du champion de France, qui ne sera pas éliminé. Mais presque. Surtout si les Red Devils venaient à battre les Turcs. Les Parisiens compteraient six longueurs de retard sur Manchester United et le RB Leipzig, avec six points restants à distribuer.

Ils ne pourraient plus revenir sur la formation allemande à la défaveur de la différence de buts particulière, et tout se jouerait avec les Mancuniens. Et les coéquipiers de Marquinhos devraient obligatoirement s’imposer à Old Trafford avec au moins deux buts d’écart pour reprendre l’avantage à la différence de buts particulière après la défaite à l’aller (1-2), et battre impérativement ensuite Basaksehir tout en espérant dans le même temps une défaite des protégés d’Ole Gunnar Solskjaer face à Leipzig, dans une rencontre où un match nul suffirait aux deux équipes pour se qualifier…

En revanche, si Manchester venait à s’incliner contre la formation turque, comme à l’aller (2-1), ou faire match nul, tout ne serait pas perdu pour le PSG. Avec trois ou quatre points de retard sur les Anglais en fonction du résultat, le club de la capitale sera toutefois dans l’obligation de remporter ses deux derniers matchs, et espérer que l’équipe du nord de l’Angleterre ne s’impose pas lors de l’ultime journée en Allemagne.

Mais pour s’éviter tous ces scénarios tortueux et une véritable catastrophe, le vice-champion d’Europe connait la marche à suivre. Et il passe par trois succès.