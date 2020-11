Vendée Globe 2020 : Alex Thomson dévoile les importants dégâts de son bateau (vidéo)

Alex Thomson a repris sa marche en avant. En tête du Vendée Globe pendant près d’une semaine, le Gallois a été stoppé dans sa progression par des «dommages structurels» sur son bateau, qui l’ont contraint à procéder à d’importantes réparations après avoir établi un plan d’action avec son équipe technique à terre et les architectes.

La remise en état de son monocoque n’a pas été de tout repos. Il a fallu de longues heures de bricolage au Gallois pour rafistoler la poutre abîmée à l’intérieur de son embarcation. Une poutre longitudinale «cassée à plusieurs endroits», a révélé Thomson, filmant une première fissure. Mais ce n’était pas la seule. «Vous pouvez voir une fêlure ici qui descend jusqu’à la coque. La partie supérieure est cassée ici et elle n’est plus attachée, à cause d’une fissure», a-t-il ajouté dans une vidéo tournée pour dévoiler l’étendue des dégâts.

«Mais malheureusement ce n’est pas tout», a-t-il déploré. Après avoir fait quelques pas à l’intérieur de la structure du bateau, il a montré trois autres fissures situées sur la poutre longitudinale. «La bonne nouvelle est que nous avons embarqué tellement de matériel pour effectuer de telles réparations, des plaques, du carbone, des panneaux et même des poutres. J’ai donc largement assez de matériel pour tout réparer», s’est-il félicité.

Et son travail de dur labeur au milieu de l’anticyclone de Sainte-Hélène a été récompensé avec un bateau de nouveau en état de marche. «Je suis parvenu à réparer avec tout le matériel que j’avais et le bateau est même probablement plus solide qu’avant. Je vais repartir le plus rapidement possible», a lancé Alex Thomson, qui participe à son 5e Vendée Globe. Retombé au 8e rang, il va tenter d’entamer une folle remontée vers la tête occupée par Charlie Dalin.