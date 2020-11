Vendée Globe 2020 : la danse de la joie en pleine mer d’Alexia Barrier (vidéo)

Alexia Barrier navigue en plein bonheur. Si elle n’occupe seulement que la 25e place au classement, au dernier pointage, loin derrière le leader Thomas Ruyant, la skippeuse d’Antibes savoure sa première participation au Vendée Globe avec le bateau le plus ancien de la flotte Imoca (22 ans).

Et la Niçoise d’adoption a décidé de faire partager sa joie et sa bonne humeur à travers quelques pas de danse exécutés sur son bateau. «Sous spi (voilé hissée à l’avant du bateau, ndlr) dans les alizés. Ça donne la pêche et l’envie de danser», a-t-elle posté sur son compte twitter, accompagné d’une vidéo où elle se déhanche.

Mais les choses risquent de se corser pour l’une des six navigatrices qui participent à la 9e édition du tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance à l’approche du Pot au noir. «Le Pot au noir est devant moi. Le spi, dénommé ‘Scarface’ à cause de ses vieilles balafres, a droit à un repos bien mérité dans la soute à voiles jusqu’à nouvel ordre (son séjour devrait être assez long au vue de la météo à venir)», a écrit, ce dimanche, Alexia Barrier (TSE – 4myplanet).

La passionnée d’alpinisme va devoir être bien cramponnée pour affronter l’une des difficultés les plus redoutées de l’«Everest des mers». Même si, pour elle, «le sommet du Vendée Globe c’est la ligne d’arrivée aux Sables d’Olonne», comme elle l’a confié, à Ouest-France, avant le départ le 8 novembre dernier.