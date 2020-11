Ligue des champions : Encore battu par Porto (0-2), l'OM est éliminé et bat le record de défaites

Le calvaire se poursuit pour l’OM. Battu, ce mercredi, par le FC Porto (0-2), le club olympien a enchainé une 4e défaite en autant de rencontres en Ligue des champions et se retrouve déjà éliminé, en signant un record peu glorieux.

A jamais les premiers… Avec ce nouveau revers, Marseille est entré tristement dans l’histoire de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, en devenant le premier club a concédé 13 revers d’affilée dans la compétition. Et comme si cela ne suffisait, l’OM est la seule formation à n’avoir toujours pas inscrit le moindre but en C1 cette saison.

Auteurs d'une nouvelle prestation désolante, Florian Thauvin et ses coéquipiers n’ont pas su éviter cette «honte». Et pour ne pas s’enfoncer encore un peu plus, ils leur restent à aller chercher la 3e place de leur groupe qualificative pour la Ligue Europa. Il leur faudra mettre un terme à leur interminable série de revers entamée en 2012 et battre l’Olympiakos, mardi prochain, au Vélodrome et espérer un scénario favorable lors de la dernière journée.

Mais les Phocéens en ont-ils les moyens au regard du match livré face au club portugais ? Si André Villas-Boas avait réservé quelques surprises dans son équipe de départ avec Luis Henrique, Valère Germain et Leonardo Balerdi, à la place de Dimitri Payet, Dario Benedetto et Duje Caleta-Car, ces choix n’ont pas eu l’effet escompté. Malgré un début de rencontre encourageant, les Marseillais n'ont su être dangereux que sur une tête de Germain (15e) et ont été trahi par leurs largesses défensives sur un corner repris en deux temps par Zaidu (37e).

A l’heure de jeu, l’entraîneur portugais a revu ses plans avec les entrées de Payet, Benedetto et Cuisance. Et l’expulsion quelques minutes plus tard de Marko Grujic (67e) aurait pu faire pencher la balance. Mais l’OM s’est tiré une nouvelle balle dans le pied pratiquement dans la foulée avec Balerdi. Coupable d’une faute grossière sur Moussa Marega, le défenseur argentin a concédé un penalty transformé par le capitaine Sergio Oliveira (72e) et écopé d’un deuxième carton synonyme d’expulsion.

A dix contre dix, la marche était beaucoup trop haute pour l’OM, qui a joué de malchance pour espérer sauver l’honneur avec une tête sur le poteau de Benedetto (91e). Une tête que les Olympiens avaient bien basse au moment de quitter la pelouse du Vélodrome. Mais ils devront la relever très vite pour affronter les Grecs et ne pas s’enfoncer dans la «honte».