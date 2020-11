OM-Porto : sauver l'honneur avant de penser à la suite

Avec la réception du FC Porto mercredi soir lors de la 4e journée de la Ligue des champions, l’OM, qui compte zéro point, va d’abord tenter de marquer un but et de décrocher un match nul (au moins) pour s’éviter un triste record.

Avant de penser à la suite et à l’éventualité d’un espoir de survie dans cette C1 version 2020-2021, le club marseillais, de retour dans la prestigieuse compétition pour la première fois depuis sept ans, va surtout essayer de sauver son propre honneur. Après une 12e défaite consécutive lors du match aller au Portugal (également un triste record détenu par Anderlecht), l’OM doit stopper cette folle série pour ne pas devenir «à jamais les premiers» avec 13 revers de suite.

Il conviendra de prendre au moins un point contre les hommes de Sergio Conçeiao, qui n’avaient pas eu besoin de forcer pour s’imposer contre des Phocéens complètement amorphes et passablement ennuyeux à voir jouer (si le terme peut être employé). Pas forcément chose facile quand après trois rencontres (Olympiakos, Manchester City et FC Porto), Marseille n’a pas inscrit le moindre but.

«Concrètement, à un moment donné, il faut avoir un peu d'ego, se regarder dans un miroir, en tant que compétiteur on ne peut pas accepter ça, a d’ailleurs lancé Florian Thauvin en conférence de presse mardi. Personnellement, j'ai du mal à l'assumer (ce parcours désastreux avec 0 point et 0 but inscrit), j'ai un sentiment de honte, quand on joue dans un club comme l'OM, si puissant, avec tant de supporters...»

Car si mathématiquement, avec 9 points à prendre, l'OM peut encore espérer voir les huitièmes de finale, c’est surtout la face qu’il faut sauver avant de penser à autre chose. D’autant que ce «autre chose» ne sera peut-être que la 3e place synonyme de Ligue Europa. Ce qui serait sûrement un moindre pour le finaliste de l’édition 2018 de la C3.

Mais l’objectif fixé par André Villas-Boas est de prendre 6 points contre Porto et l’Olympiakos. Deux rencontres au Vélodrome. A partir de là, le club marseillais sera fixé avant de se rendre à Manchester pour la dernière journée.

Pour cela, il faudra que les joueurs se mettent au niveau de la compétition, ce qui n’a pas encore été le cas. Florian Thauvin, Dario Benedetto (toujours muet depuis le début de la saison) et Dimitri Payet sont très attendus. A eux de se montrer et de sauver leur honneur également.

